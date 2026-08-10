Vacances de la construction : Moins de décès, mais 18 vies perdues sur les routes

Les vacances de la construction sont terminées, mais les autorités rappellent que la prudence demeure de mise sur les routes du Québec. Malgré un bilan moins lourd que l’an dernier, 18 personnes ont tout de même perdu la vie dans 15 collisions mortelles survenues pendant cette période particulièrement achalandée.

La Société de l’assurance automobile du Québec, la Sûreté du Québec et l’Association des directeurs de police du Québec soulignent que chaque décès représente une tragédie pour les familles et les communautés touchées.

Le bilan préliminaire révèle qu’un nombre important de motocyclistes ont été impliqués dans les accidents mortels. Six des quinze collisions recensées concernaient une moto. Les enquêtes menées jusqu’à maintenant indiquent également qu’au moins un facteur humain est en cause dans chacune de ces collisions. Parmi les principales causes relevées figurent toujours la vitesse excessive ou inadaptée, la distraction au volant, et la conduite avec les capacités affaiblies.

Tout au long du mois de juillet, les partenaires ont intensifié leurs efforts de sensibilisation en diffusant notamment des capsules vidéo présentant les témoignages de policiers confrontés aux conséquences des collisions mortelles. L’objectif était de rappeler les impacts bien réels des comportements à risque sur les routes.

« L’Association des directeurs de police du Québec tient à souligner les efforts de la grande majorité des conductrices et des conducteurs qui adoptent des comportements plus sécuritaires sur nos routes. Cette évolution démontre que les campagnes de sensibilisation, jumelées aux interventions policières, contribuent à faire évoluer les habitudes de conduite. Chaque comportement responsable est un pas de plus vers notre objectif commun : réduire le nombre de collisions et protéger des vies », a déclaré Louise Bonneau, responsable de la sécurité routière à l’Association des directeurs de police du Québec.

Même si les vacances de la construction sont terminées, les autorités rappellent que les déplacements estivaux demeureront nombreux au cours des prochaines semaines. Elles invitent les automobilistes, les motocyclistes et tous les usagers de la route à poursuivre leurs efforts en respectant les limites de vitesse, en évitant les distractions, en conduisant sobres et reposés, ainsi qu’en portant la ceinture de sécurité afin de réduire le nombre de collisions graves et mortelles.