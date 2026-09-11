Valérie Hamel cible le coût de la vie

Le coût de la vie s’impose dans la campagne électorale comme l’une des principales préoccupations de la candidate du Parti québécois dans Côte-du-Sud. Valérie Hamel met ainsi de l’avant plusieurs engagements visant à alléger les dépenses des ménages, notamment une réduction de la taxation sur les biens usagés, une aide accrue aux premiers acheteurs d’une propriété et un investissement supplémentaire dans l’aide alimentaire.

« Le coût de la vie est, avec raison, une des principales préoccupations de la population du Québec », affirme Mme Hamel.

La candidate rappelle d’abord l’engagement du Parti québécois d’abolir la taxe de vente du Québec (TVQ) sur les véhicules et les biens usagés. La mesure toucherait notamment les meubles, les électroménagers, les vêtements de seconde main, les vélos et les équipements sportifs. « Nous allons aider rapidement les gens avec cette mesure simple à appliquer », ajoute-t-elle.

Le Parti québécois estime qu’un bien qui a déjà été taxé lors de sa première vente ne devrait pas l’être de nouveau chaque fois qu’il change de propriétaire. La formation politique présente également cette mesure comme un moyen d’encourager l’économie circulaire et de rendre les produits de seconde main plus attrayants pour les consommateurs.

La proposition pourrait notamment profiter aux familles qui achètent des vêtements ou des équipements sportifs usagés pour leurs enfants, de même qu’aux jeunes qui doivent meubler un premier appartement ou se procurer un premier véhicule.

Faciliter l’accès à une première propriété

Le Parti québécois souhaite également faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes ménages. Son plan prévoit notamment le remboursement de la totalité de la TVQ, jusqu’à concurrence de 45 000 $, pour les premiers acheteurs admissibles d’une maison neuve. La mesure s’appliquerait également à l’autoconstruction.

La formation souverainiste veut aussi faire passer de 1 400 $ à 3 000 $ le crédit d’impôt pour l’achat d’une première propriété. Ces engagements s’inscrivent dans un plan plus large présenté par le PQ pour améliorer l’accès à la propriété, qui comprend également des mesures destinées à augmenter l’offre de logements et de maisons.

Pour Valérie Hamel et sa formation politique, ces interventions doivent permettre de donner davantage de marge de manœuvre aux jeunes familles qui souhaitent devenir propriétaires dans un contexte où l’accès à une première maison s’est compliqué.

100 millions $ pour l’aide alimentaire

Un autre volet des engagements concerne l’insécurité alimentaire. Le Parti québécois promet d’investir 100 millions $ supplémentaires par année dans l’aide et la sécurité alimentaires afin de soutenir notamment les jeunes dans les écoles, les familles et les aînés défavorisés.

« Contrairement à la CAQ, le Parti Québécois s’engage à appliquer des mesures d’aide alimentaire réellement utiles et structurantes aux personnes qui en ont le plus besoin », déclare Valérie Hamel.

Les besoins seraient par ailleurs en forte croissance. Selon le Bilan-Faim 2025 de Banques alimentaires du Québec, le réseau a répondu à plus de trois millions de demandes d’aide alimentaire par mois, une augmentation de 37 % par rapport à 2022. Environ 600 000 personnes uniques ont été soutenues chaque mois par le réseau.

Les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec montrent également que 19 % des ménages québécois, soit environ 733 900, se trouvaient en situation d’insécurité alimentaire en 2023. Environ 319 000 personnes vivaient plus précisément dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire grave, une situation pouvant notamment se traduire par des repas sautés ou une réduction de la quantité de nourriture consommée.

Le PQ veut ainsi consacrer une partie de son investissement à l’éducation alimentaire dans les écoles et souhaite rejoindre au moins 70 % des écoles publiques québécoises. Les jeunes seraient notamment appelés à apprendre à cuisiner, à faire des choix alimentaires éclairés et à mieux connaître les aliments québécois. La lutte contre le gaspillage alimentaire ferait également partie de l’initiative.

Enfin, la formation indépendantiste promet d’accroître les ressources des banques alimentaires pour leur permettre d’acheter davantage de denrées et de préparer plus de paniers. Des organismes venant en aide aux aînés, comme les popotes roulantes, pourraient également bénéficier de sommes supplémentaires pour offrir des repas nutritifs à faible coût.