Volonté de défendre les travailleurs d’Alstom : Mathieu Rivest interpelle Frédéric Poulin

Le député sortant et candidat de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, s’inquiète des conséquences que pourrait avoir l’élection de Frédéric Poulin sur la vitalité de l’usine d’Alstom à La Pocatière.

Selon lui, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, s’est clairement opposé au projet de tramway de Québec et affirme encore aujourd’hui vouloir tenter de l’arrêter. Or, pour M. Rivest, ce projet représente des retombées importantes et durables pour l’usine de La Pocatière, notamment grâce au contrat de fabrication et d’entretien du matériel roulant.

Le contrat prévoit la fabrication et l’entretien de 34 rames de tramway, avec une option de cinq rames supplémentaires, sur une période pouvant s’échelonner sur 30 ans. Il constituerait une importante perspective de travail à long terme pour les employés d’Alstom et un levier de développement économique pour La Pocatière et l’ensemble des fournisseurs de la Côte-du-Sud.

« Quelle est la position de Frédéric Poulin ? Est-il d’accord avec son chef, Éric Duhaime, qui veut mettre la hache dans le projet de tramway de Québec ? Ou est-il prêt à le contredire et à défendre les travailleurs d’Alstom et les emplois de qualité à La Pocatière ? Les travailleurs et leurs familles méritent une réponse claire », affirme Mathieu Rivest.

Des investissements qui portent leurs fruits

Toujours selon M. Rivest, le gouvernement du Québec en 2021 a appuyé la modernisation et la robotisation de l’usine d’Alstom à La Pocatière grâce à un prêt de 56 M$. Depuis, l’usine bénéficie d’une situation enviable, notamment grâce à un carnet de commandes qui comprend le contrat historique octroyé récemment par VIA Rail, lui offrant une viabilité pour les prochaines années et une stabilité remarquable de ses emplois.

« Les investissements réalisés en 2021 ont permis à l’usine de La Pocatière de se moderniser, de gagner en compétitivité et de consolider ses emplois. Nous devons maintenant continuer à travailler pour attirer de nouveaux contrats et assurer sa pérennité », ajoute Mathieu Rivest.

Ce dernier rappelle que le Parti conservateur du Québec propose de mettre fin au Fonds de développement économique (FDE), un outil qui permet au gouvernement d’appuyer des entreprises stratégiques et de soutenir des projets créateurs d’emplois.

« Quand ça va bien chez Alstom, c’est toute la région qui en bénéficie. Nous avons travaillé fort pour donner à l’usine les moyens de réussir, entre autres grâce au FDE, et nous devons maintenant protéger cette stabilité », précise-t-il.

Pour le candidat local de la CAQ, l’avenir d’Alstom doit demeurer une priorité pour le prochain gouvernement. Il estime que les électeurs de Côte-du-Sud ont droit à une réponse claire de la part du candidat du PCQ.

« À La Pocatière, nous avons une expertise unique et des travailleurs hautement qualifiés. Nous ne pouvons pas prendre leur avenir à la légère. Je vais continuer de me battre pour que La Pocatière demeure un pôle économique attractif et fort afin de renforcer la vitalité de notre milieu et de nos PME », a conclu Mathieu Rivest.