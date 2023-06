Véronique Drouin nommée présidente de Culture Bas-Saint-Laurent

La 48e assemblée générale annuelle de Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) s’est déroulée le 15 juin dernier au Musée du Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup. Près de 70 membres et partenaires de CBSL étaient rassemblés pour l’occasion.

Cette année, CBSL a grandement structuré ses services et mené d’importants projets pour l’amélioration des conditions de pratique et de travail ainsi que pour le développement des compétences en arts et culture.

L’organisme a notamment complété la refonte de son site internet et facilité l’accès à ses services. L’équipe du service d’accompagnement de CBSL, composée de 15 experts, a cumulé 488 interventions. De plus, 40 activités de formation ont eu lieu.

CBSL a contribué à la reconnaissance transversale des arts et de la culture dans le développement local et régional, grâce à sa présence marquée dans plusieurs démarches de concertation régionales.

Conseil d’administration

Au terme de l’assemblée générale annuelle, un nouveau conseil d’administration pour l’année 2023-2024 a été élu. Il est composé de Véronique Drouin, présidente (codirectrice du Centre d’art de Kamouraska); Catherine S. Massicotte, vice-présidente (musicienne et agente de projets et de développement à la Coopérative de solidarité Paradis); Julie Quimper, trésorière (directrice de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent), Oriane Asselin Van Coppenolle (secrétaire), conservatrice au Musée du Bas-Saint-Laurent. Sarah Bérubé, Caroline Chassé, Josée Desjardins, Pierre Landry, Pénélope Mallard, Thuy Aurélie Nguyen, et Geneviève Thibault complètent le conseil d’administration.

La présidente sortante, Ginette Lepage, a été chaleureusement applaudie par les membres pour son implication au sein du conseil d’administration des deux dernières années. On a également remercié et souligné l’apport des administrateurs sortants pour leur engagement : Simon Bossé, Isabelle Cayer et Pascal St-Amand.

L’événement a été précédé de la présentation des faits saillants du Portrait et diagnostic culturel du Bas-Saint-Laurent, qui sera lancé à l’automne 2023. Le vernissage de l’exposition estivale, Ces liens qui nous tissent, qui a attiré plus de 200 personnes, a clôturé la soirée.

Source : Culture Bas-Saint-Laurent