La FQM à l’écoute des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent et de la Haute-Gaspésie

Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Jacques Demers, a récemment conclu une série de Rendez-vous du président sur les territoires des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Haute-Gaspésie. Ces rencontres ont offert une occasion unique aux élus municipaux de ces régions de dialoguer directement avec le président sur leurs enjeux régionaux.

Le premier rendez-vous a eu lieu dans la magnifique région du Bas-Saint-Laurent, où M. Demers a rencontré les maires et directeurs généraux de plusieurs municipalités des MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques.

Les échanges ont été productifs et ont permis d’identifier des opportunités pour améliorer les services de proximité dans le domaine de la santé et de nouvelles occasions de collaboration pour stimuler la croissance économique, notamment dans le développement de la filière éolienne.

Rappelons que la FQM soutient, depuis plusieurs années, des regroupements communautaires dans le développement de projets d’énergies renouvelables. Cet accompagnement personnalisé a permis à plus de 25 regroupements d’accroître leur autonomie et leurs compétences dans le domaine.

La deuxième rencontre s’est déroulée à l’aéroport de Mont-Joli, où le président de la Fédération a pu échanger avec les élus municipaux des différentes localités des MRC de La Mitis, de Rimouski-Neigette, de La Matapédia et de La Matanie.

Les discussions ont porté notamment sur la desserte aérienne régionale, la collecte sélective ainsi que sur les orientations du gouvernement en matière d’aménagement.

Enfin, lors du troisième Rendez-vous dans la pittoresque région de la Gaspésie, M. Demers a eu l’honneur de réunir les élus et directeurs généraux de la MRC de la Haute-Gaspésie autour d’une table ronde sur les enjeux communs.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter le plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie et de discuter de solutions pour faire face au manque de main-d’œuvre dans le milieu municipal.

« En tant que porte-parole des régions, je suis heureux d’avoir pu rencontrer nos élus et directeurs municipaux chez eux! Échanger sur les défis auxquels fait face le milieu municipal est nécessaire pour comprendre les réalités singulières de tout un chacun et permet, à la Fédération, de mieux défendre les intérêts politiques et économiques des régions », a souligné M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.