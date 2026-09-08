VIA Rail : Alstom La Pocatière est dans le train

L’usine Alstom de La Pocatière obtient une belle part du contrat de construction de 313 nouvelles voitures voyageurs pour VIA Rail, au montant de 4,7 milliards $, qui seront aussi fabriquées à Thunder Bay, en Ontario et à Saint-Bruno-de-Montarville. Il s’agit du plus important investissement dans l’histoire de VIA Rail et dans le transport ferroviaire interurbain de voyageurs en une génération. Pour la première fois en quatre décennies, les voitures de VIA Rail seront construites au Canada.

Les voitures offriront aux passagers des aménagements modernes, une accessibilité améliorée et une fiabilité accrue. Le parc comptera des voitures voyageurs de différents types, y compris des voitures-restaurants, des voitures panoramiques et des voitures-lits.

Pour Alstom, c’est le contrat de la décennie. « C’est le plus gros qui a été signé dans les dix dernières années à l’extérieur de l’Europe », note le directeur général d’Alstom La Pocatière, Frédéric Platteeuw. « Depuis des générations, l’usine de La Pocatière a été un fleuron de l’industrie ferroviaire. On pense à des projets d’envergure, le métro de Montréal, le métro de New York, Vancouver, Toronto, et j’en passe. Plus tôt cette année, nous avons remporté les rames du métro de Toronto, maintenant ce sont les voitures de VIA Rail, et ce n’est pas par chance. Quand on parle du site à La Pocatière, très rapidement, on s’entend à en dire que c’est l’une des usines les plus performantes », dit-il.

Le ministre Joël Lightbound s’est déplacé à La Pocatière pour l’occasion. « On a des vents de face, les eaux sont tumultueuses, il faut se serrer les coudes, s’entraider, et voir que ce qui va servir à Vancouver et à Toronto est bâti ici à La Pocatière. Ça me remplit d’une profonde fierté. Je suis très heureux et très fier, et ça, c’est grâce à vous et je veux vous en remercier. »

Le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, était évidemment ravi. « C’est le contrat de la décennie, un des plus gros pour La Pocatière. On a fait des démarches en tant que ville pour favoriser ça. Depuis mon entrée en poste en 2021, il y avait beaucoup de questions sur le multilogement et l’habitation. On a travaillé très fort en ce sens-là. Quand l’usine est en bonne santé, l’économie l’est aussi. Alstom est le plus important employeur de La Pocatière, et génère 500 emplois. » Ce contrat contribuera à la création de près de 700 emplois, dont 250 à La Pocatière.

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest se réjouit. « Cette annonce vient assurer la création et la pérennité de centaines d’emplois de qualité pour les années à venir, tout en consolidant l’ensemble de l’écosystème de fournisseurs et de sous-traitants qui gravite autour de l’usine », dit-il, ajoutant que son gouvernement a contribué concrètement à cette réussite. « L’intervention du gouvernement du Québec, notamment grâce au prêt de 56 millions $ pour la modernisation et la robotisation de l’usine d’Alstom à La Pocatière, a permis de renforcer considérablement la compétitivité de nos installations, et de positionner l’usine pour saisir de nouvelles occasions. »

« Les Canadiens méritent un réseau ferroviaire de transport de voyageurs moderne, fiable, et capable de les servir pendant des générations. C’est exactement ce que cet investissement accomplit, en plus de garantir des emplois canadiens bien rémunérés, et de renforcer le secteur canadien de la fabrication ferroviaire. Nous investissons dans les travailleurs canadiens, l’innovation canadienne, et une économie plus forte et plus résiliente », a dit le premier ministre Mark Carney lors de l’annonce en matinée en Ontario. L’an dernier, plus de 216 000 passagers se sont prévalus des services hors corridor de VIA Rail.