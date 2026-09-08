Guerre des piscines : Mathieu Rivest réplique à Pascal Bérubé

Le député sortant de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, n’a pas tardé à répliquer à son ancien collègue de l’Assemblée nationale Pascal Bérubé, qui a récemment décoché une flèche à son endroit concernant le financement de la nouvelle piscine de La Pocatière. Le candidat caquiste local accuse maintenant le candidat péquiste de Matane-Matapédia de faire des amalgames entre deux programmes gouvernementaux distincts.

Pascal Bérubé avait profité du passage de l’autobus de campagne du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon dans la région pour comparer le projet de La Pocatière à celui du nouveau complexe aquatique de Matane. Le député sortant de Matane-Matapédia avait notamment rappelé que sa circonscription avait obtenu près de 20 millions $ du gouvernement du Québec pour son projet, et ce, malgré son statut de député de l’opposition.

Une comparaison boiteuse, juge Mathieu Rivest

Le représentant caquiste rappelle d’abord que sa circonscription a elle aussi obtenu une aide de 20 millions $ dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), mais pour le Complexe culturel et sportif de Montmagny. « Il y a eu, je crois, cinq projets du PAFIRSPA avec des montants de 20 millions $. La Côte-du-Sud en a obtenu un avec le Complexe culturel et sportif de Montmagny. J’invite donc mon collègue à ne pas oublier cette information-là », réplique-t-il.

Deux programmes différents

Par ailleurs, selon Mathieu Rivest, la situation de la piscine de La Pocatière ne peut être comparée directement au projet de Matane puisque le financement gouvernemental ne provient pas du même programme. Le projet pocatois est lié au Cégep de La Pocatière et a donc pu bénéficier de sommes provenant du ministère de l’Enseignement supérieur pour la rénovation de ses infrastructures.

M. Rivest reproche ainsi au candidat péquiste de Matane-Matapédia d’avoir sciemment mélangé les différents programmes dans son intervention.

« Il a fait des amalgames dans ce qui a été mentionné. Je trouve ça malheureux de la part d’un parlementaire aguerri », ajoute-t-il.

La mobilisation du milieu

Mathieu Rivest revient également sur la mobilisation qui a été nécessaire pour faire progresser le dossier de La Pocatière. Il rappelle avoir demandé aux acteurs du milieu de se rassembler autour du projet afin de démontrer l’appui de la communauté et de trouver des partenaires financiers.

Il reconnaît toutefois ne pas connaître précisément le montage financier du complexe aquatique de Matane, mais souligne que des partenaires du milieu y étaient déjà engagés au moment où le projet a été présenté au programme gouvernemental.

Cette situation selon lui était différente à La Pocatière, où très peu de financement provenant de partenaires externes était confirmé lorsque le projet, alors évalué à environ 12 millions $, a commencé à cheminer.

« À l’issue de ce premier mandat-là, pour moi, nous aurons deux piscines neuves sur le territoire, soit une au Cégep de La Pocatière et une autre au Complexe culturel et sportif de Montmagny », a conclu avec fierté Mathieu Rivest.

La réplique survient après que Pascal Bérubé eut affirmé au Placoteux que le dossier de La Pocatière avait été long à cheminer et que, « plus on s’avançait près de la campagne, plus il semblait y avoir de la volonté politique ». Le député péquiste avait toutefois tenu à préciser qu’il était « très heureux » de voir le projet se concrétiser pour la communauté du Kamouraska.