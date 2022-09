Victoire sans équivoque de Pierre Poilievre, même dans la région

« Je tiens à féliciter Pierre pour cette importante et décisive victoire à la course au leadership du Parti conservateur. Je suis fier des membres qui, de façon très claire, ont élu notre nouveau chef, avec qui j’ai hâte de travailler. Je tiens aussi à remercier Jean Charest qui a fait une campagne sans relâche aux quatre coins du pays, pour rencontrer des Canadiens de tous les horizons. Il a porté un message positif et rassembleur, et je lui souhaite une bonne continuité. Pierre Poilievre a livré une bataille de tous les instants. Je respecte le choix des membres de notre parti et je tiens à affirmer que je vais appuyer notre nouveau chef. J’anticipe avec enthousiasme de pouvoir discuter avec lui de la manière avec laquelle nous pourrons entreprendre cette nouvelle session parlementaire. Je tiens à féliciter tous les candidats qui se sont livrés à ce difficile exercice. Je veux aussi remercier Candice Bergen qui a assuré l’intérim avec brio. Comme elle le dit si bien : “Lorsque les conservateurs sont unis, ils gagnent”. J’invite donc tous mes collègues conservateurs et tous les Canadiens à s’unir autour de notre nouveau chef et ce, peu importe leur allégeance durant cette course, et à travailler ensemble pour tous. »