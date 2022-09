La culture de la démocratie : un patrimoine à préserver

À la suite de ces échanges forts intéressants, les membres ont adopté la résolution suivante : « Que le Cercle des ex-parlementaires prépare une lettre ouverte invitant la population à exercer son droit de vote, et laquelle lettre puisse être transmise aux médias pour diffusion. » Cette initiative a permis à plus de 150 ex-parlementaires ayant représenté différents partis politiques d’y apposer leur signature. Par ce geste non partisan, ces derniers souhaitent mobiliser les citoyennes et les citoyens et les encourager à aller voter. « Je me réjouis de la réponse de mes ex-collègues parlementaires à notre invitation à cosigner la lettre. Les enjeux sont extrêmement importants. Je suis fière d’être la nouvelle présidente d’un réseau qui défend activement la démocratie », a dit France Dionne, présidente du conseil d’administration du Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec et députée de Kamouraska-Témiscouata (1985-1997).