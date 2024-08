Ville de Saint-Pascal : Deux nouvelles employées se joignent à l’équipe

La Ville de Saint-Pascal annonce la nomination de Sandra Bourgelas au poste d’adjointe administrative à la direction générale, et de Véronique Ducasse au poste de technicienne juridique. Ces deux recrues apportent avec elles des compétences et des expériences variées et pertinentes pour le développement de la Ville.

Sandra Bourgelas est une citoyenne de Saint-Pascal bien connue dans le milieu grâce à ses nombreuses implications. Elle s’est démarquée par son dynamisme, son leadership et sa volonté de relever de nombreux défis. Forte de son expérience en gestion, elle apportera son soutien à la direction générale dans l’ensemble de ses dossiers.

Véronique Ducasse a œuvré auparavant au sein de bureaux de notaires. Son expérience dans le domaine juridique, son énergie et sa capacité d’adaptation font d’elle la personne idéale pour pourvoir ce nouveau poste à la Ville de Saint-Pascal. Sous la direction du Service du greffe, elle a le mandat d’assister la greffière, notamment dans la rédaction et le suivi des dossiers de nature légale. La Ville de Saint-Pascal est heureuse d’intégrer ces deux nouvelles employées dans son équipe et leur souhaite la bienvenue de façon officielle.

La Ville tient aussi à rendre hommage à Constance Gagné pour sa carrière dévouée en tant qu’adjointe administrative depuis 2015. Celle-ci a contribué à différents services de la Ville, mais plus particulièrement au Service de la direction générale. Reconnue pour son entrain, sa polyvalence et son efficacité, elle laisse une empreinte positive au sein de l’équipe municipale qui lui souhaite une retraite épanouissante et à la hauteur de ses attentes.

Source : Ville de Saint-Pascal