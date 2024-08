Émile Bilodeau au Théâtre des Prés de Saint-Germain

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain-de-Kamouraska présentent le spectacle Au bar des espoirs d’Émile Bilodeau, le vendredi 16 août à 20 h.

Émile Bilodeau, c’est une détonation de sincérité contagieuse qui trouve le moyen de conquérir les foules sans relâche depuis 10 ans. Il fera vivre sur scène les perles folk rock de son nouvel album Au bar des espoirs en formule duo, accompagné de son fidèle claviériste Nathan Vanheuverzwijn.

Dans une ambiance de bar cabaret, le lucide chansonnier présente un spectacle rempli d’humour, de prises de conscience sociale et de mélodies accrocheuses. Au bar des espoirs est lié à l’idée que la ligne peut être mince entre l’espoir et son contraire : l’amour dans le chaos; un barman malheureux qui ne veut pas quitter sa job au risque de devenir comme les clients qu’il se plaît à juger; Émile qui se demande ce qu’il pourrait bien faire si, par malheur, il perdait l’ouïe… Le tout est raconté avec une caractéristique de verbiage enjoué, dans le but bien simple et nécessaire de nous faire garder l’espoir et le sourire.

« Dans ce nouveau cocktail musical, on retrouve une once de tristesse, deux de réalisme, un zeste d’humour, et une goutte ou deux d’un mélange doux-amer d’amertume et d’espoir. Et la lorgnette du chanteur est donc moins tournée vers la société que sur son nombril, sa tête et son coeur. Le menu explore la mauvaise communication, la lutte contre la jalousie, l’emballement amoureux excessif, mais aussi l’importance des amis, un certain désir de fuite et l’idée d’avoir des enfants alors que tout fout le camp », écrit Philippe Papineau dans Le Devoir.

Les billets sont disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière et à la Tabagie Lunik à Saint-Pascal.

Source : Salle André-Gagnon