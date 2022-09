Villégiature et hôtellerie à Saint-André-de-Kamouraska

Avec l’arrivée de l’automobile et de l’expansion du réseau routier au début des années 1920, l’expérience du voyage prend une nouvelle dimension. Comme on se déplace plus rapidement, il est alors possible de parcourir de plus grandes distances, de découvrir les paysages côtiers et de visiter des familles éloignées. Le tourisme se démocratise puisque les travailleurs profitent de nouvelles législations leur donnant droit à des vacances estivales.