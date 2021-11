Vincent Bérubé nommé président de Développement économique La Pocatière

M. Bérubé entend être présent sur le terrain et aller à la rencontre des entrepreneurs afin de voir comment la Ville et son bras économique DELP peuvent faciliter la réalisation de leur projet. « Accompagné du directeur de DELP, M. Joël Bourque, j’ai entrepris une série de rencontres et déjà, des projets sont sur la table à dessin, c’est stimulant », souligne M. Bérubé. Cela démontre à son avis que la confiance règne auprès de la communauté d’affaires. « On le voit d’ailleurs par les investissements réalisés au cours de la dernière année dans des projets de relocalisation, d’agrandissement, tant dans l’industriel que le commercial. Il y a un nouvel élan économique sur lequel on doit miser pour stimuler la croissance du milieu pocatois », ajoute M. Bérubé.