Vivre la magie de Disney grâce à Voyage de rêves

Huit enfants de la région, qui fréquentent le Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny et l’organisme Apprendre autrement de Saint-Jean-Port-Joli, ont pu vivre leur rêve et s’envoler le temps d’une journée au royaume magique de Walt Disney World en Floride. Le tout a été réalisé grâce à Voyage de rêves.

« Les enfants étaient véritablement éblouis. Il faisait un soleil radieux, nous avons pu voir des yeux brillants devant les différents manèges et personnages de Walt Disney », raconte le capitaine Yvan Robichaud (RCAF), commandant d’Air Canada à la retraite, qui était du voyage. « Ces souvenirs resteront certainement gravés dans la mémoire des enfants toute leur vie. Leurs sourires et leur joie sont notre carburant à nous, les bénévoles. Nous pensons bien pouvoir répéter l’expérience l’année prochaine. »

L’organisation désire remercier les familles et les nombreux donateurs qui ont rendu cette journée possible. Depuis 1989, Voyage de rêves a permis à plus de 43 000 jeunes Canadiens âgés de sept à onze ans de vivre l’expérience extraordinaire d’une journée sur un site enchanteur de Disney. Si vous désirez contribuer, vous pouvez nous joindre en tapant Dreams take flight Montreal dans votre moteur de recherche.

Source : Apprendre autrement