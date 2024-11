La patinoire de Sainte-Hélène fait peau neuve

L’usure du temps cheminait progressivement dans l’ancienne structure de bois de la patinoire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Considérant la fréquentation de ce plateau sportif par la population, le conseil municipal a décidé de rénover la surface et les bandes.

Certains éléments du parc ont aussi été bonifiés. L’éclairage du terrain de baseball et de la patinoire sera remplacé afin d’augmenter la luminosité et l’efficacité énergétique, le stationnement du Centre des loisirs sera agrandi, et la glissade est plus sécuritaire grâce à la protection des nouvelles clôtures.

« À constater la réaction de la population sur nos réseaux, on sent la fébrilité et l’enthousiasme d’essayer cette patinoire aux allures professionnelles. On a hâte de mettre le tout en valeur avec des activités et des tournois, avis aux intéressés », dit la mairesse Annie Levasseur. « Vivement les journées froides afin que jeunes et plus vieux puissent en profiter! »

Source : Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska