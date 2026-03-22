Wisting et les limiers amateurs

L’autre enquête, de l’auteur norvégien Jorn Lier Horst, est un polar de la série des enquêtes de William Wisting, série qui en compte maintenant dix-huit. Pour le lecteur francophone, c’est le dixième à être traduit dans la Série noire.

L’originalité du récit ne réside certes pas dans son thème déjà exploité trois millions de fois, soit une enquête sur une disparition, mais plutôt sur le nombre foisonnant de protagonistes de tous poils, avec un élément inédit : la participation aux recherches par les membres amateurs d’un forum internet consacré aux affaires criminelles.

Wisting est contacté par une certaine Michelle Norris qui s’inquiète de la disparition d’Astrid, une internaute norvégienne qui enquêtait en amateur sur le meurtre jamais résolu de Ruby Thomson, une touriste australienne sur la Costa Brava et meilleure amie de Norris. Aux dernières nouvelles, Astrid avait disparu en Norvège dans le secteur où travaille Wisting. Son dernier message disait : « Je pense avoir découvert quelque chose ». Mystère !

Intrigué, Wisting fait quelques recherches, et finit par se lancer dans une enquête pleine de surprises à laquelle seront mêlés d’une manière ou d’une autre sa fille Line, sa fidèle assistante Maren, des flics catalans peu coopératifs et, élément inattendu, les membres hétéroclites d’un forum en ligne spécialisé dans les investigations criminelles. Ce site est très fréquenté par toute une variété de gugusses en mal de sensations fortes, mais aussi par quelques internautes débrouillards qui vont contribuer à la résolution des deux affaires : la disparition d’Astrid en pays nordique, et le meurtre de Ruby en Catalogne.

Évidemment, la techno va jouer un grand rôle dans la quête des enquêteurs, qu’ils soient pros ou amateurs. Mais il n’y aura pas de deus ex machina, le tout se faisant de manière « réaliste » et crédible, avec des outils informatiques réels.

J’aime bien les romans de cette série qui a été adaptée à la télévision. Ce dernier ne fait pas exception. Il a des personnages variés et bien campés, une action soutenue, un suspense constant, et un dénouement qui tient la route !