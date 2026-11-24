Le Centre d’art de Kamouraska a été sélectionné pour participer à la campagne 2026 du Biscuit sourire des Fêtes de Tim Hortons. Du 30 novembre au 6 décembre, 1 $ pour chaque biscuit vendu au restaurant Tim Hortons de La Pocatière sera remis à Moi à l’œuvre, le programme d’éducation artistique gratuit du Centre d’art, destiné aux enfants.

La mission du Centre d’art de Kamouraska est de diffuser et de promouvoir l’art actuel sous toutes ses formes, en provoquant des rencontres entre les créateurs, leurs œuvres et le public.

Pendant toute une semaine, l’équipe du Centre d’art de Kamouraska et plusieurs bénévoles mettront la main à la pâte pour décorer les fameux biscuits au Tim Hortons de La Pocatière. Chaque biscuit sera orné de son sourire, dessiné avec soin par les participants à cette mobilisation collective.

Des biscuits pour soutenir l’art

Les fonds amassés grâce à la vente des biscuits seront entièrement réinvestis dans Moi à l’œuvre. Entièrement gratuit pour les écoles, les centres de la petite enfance et les familles, le programme favorise l’éveil artistique dès le plus jeune âge. Les sommes récoltées permettront au Centre d’art de poursuivre son déploiement, et de rendre les expériences artistiques accessibles à un nombre toujours plus grand d’enfants.

Comment participer ?

On peut contribuer à la campagne du Biscuit sourire en passant dès maintenant une commande pour des boîtes de biscuits, en se procurant les biscuits sourire directement au Tim Hortons de La Pocatière du 30 novembre au 6 décembre, ou encore profitant du Beau Marché de Noël du Centre d’art, le samedi 5 décembre, pour en acheter.

Les entreprises et les commerces de la région sont tout particulièrement encouragés à commander des biscuits pour les offrir à leurs équipes ou à leur clientèle. Tous les détails de la campagne et les modalités de précommande sont disponibles sur le site web du Centre d’art : centredartkamouraska.ca. (ÉV)