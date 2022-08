Zoothérapie : place aux furets pour aider à l’apprentissage

Après les chiens, le Centre de Zoothérapie et d’Apprentissage du Kamouraska fait appel aux furets pour travailler avec les jeunes au niveau de leurs apprentissages et de l’aide aux devoirs.

Ces petites bêtes particulières ont fait leur entrée récemment au centre. «Le furet est une créature fascinante, qui pue, qui est malcommode et qui fait des mauvais tours. Certains jeunes s’identifient bien à ces animaux», lance Alexandra Pineault, en riant. «Il est un peu TDA en soi».

Le travail se fait différemment qu’avec un chien, mais remplit les mêmes objectifs : seconder les éducatrices dans leur travail auprès des jeunes. Le furet a aussi l’avantage d’être plus petit qu’un chien, qui fait parfois peur aux plus petits moins habitués de cohabiter avec les animaux. Si le furet se promène partout et est actif, il sait aussi être calme et se laisse flatter.

Plaisir de lire

Encore une fois cet été, les jeunes des camps de jour du Kamouraska ont pu participer aux ateliers de lecture «Plaisir de lire au camp» avec Julia, une husky labrador et Harry l’épagneul. Grâce au gouvernement et à COSMOSS Kamouraska, l’animation a même pu passer de trois à quatre jours par semaine.

«On se pratiquait aussi à être à l’école. Les jeunes admettaient que c’était difficile de se concentrer lors de leur retour à l’école en septembre. Avec les ateliers, on se remettait dans le bain, mais toujours dans le plaisir», ajoute Alexandra Pineault. «Même si je leur rappelais l’école, ils aimaient ça».

Avec le retour en classe, les services se poursuivent au Centre, alors que la porte est ouverte aux spécialistes qui souhaitent offrir de l’aide à l’apprentissage autrement.