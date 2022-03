« Le budget de la dernière chance », selon les organismes communautaires

Selon les organismes, la CAQ s’était engagée à offrir plus de soutien aux organismes communautaires. Selon eux, en quatre ans de mandat, il n’y a pas eu de mesures structurantes et le sous-financement chronique n’est pas réglé.

Il y a toutefois eu une récente annonce dans le cadre d’un plan sur cinq ans en santé mentale. Il s’agirait de 15 M$ de plus pour les organismes dédiés à la santé mentale, mais on manque de précision si ce sera récurrent ou seulement le temps du plan.

Depuis plusieurs années, les organismes réclament des investissements supplémentaires récurrents et indexés de 460 M$ pour financer adéquatement la réalisation des missions des 4000 organismes communautaires autonomes du Québec. Au Bas-Saint-Laurent, ces besoins se chiffrent à 20 M$ de plus annuellement pour soutenir la mission de 170 organismes communautaires autonomes.

Le nœud du problème demeure les difficultés à attirer et garder de la main-d’œuvre qualifiée, puisque les organismes manquent d’argent pour les payer. Si on se dit conscient que l’argent ne réglera pas la pénurie de main-d’œuvre, reste que cela leur permettrait d’être plus compétitifs face au réseau public.