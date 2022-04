« Manger, fumer, vapoter, ça ne gèle pas pareil. Informe-toi sur les risques et les effets »

La légalisation du cannabis a propulsé le marché de la vente des produits de cannabis. On assiste à une diversification des produits de cannabis (feuille, liquide, huile, produits comestibles, wax, etc.)

On les retrouve sur plusieurs formes et avec des concentrations qui peuvent avoisiner un taux de THC de 98 %. On est bien loin des concentrations que l’on retrouvait dans les années 70 (taux de THC de 1 à 2 %).

En plus, on observe une diversification des méthodes de consommation (fumer, vaporiser, vapoter, ingérer, etc.). Ces deux éléments influencent grandement l’effet du cannabis, sa durée avant l’apparition des effets et sa durée d’action.

Par exemple, le cannabis fumé peut prendre 90 secondes à 5 minutes avant l’apparition des effets pour une durée de 2-3 heures, alors que le cannabis ingéré peut prendre 30 à 60 minutes avant d’agir et peut durer jusqu’à 6 à 8 heures. Certaines personnes pourraient être portées à ingérer de nouveau du cannabis, impatientes de ressentir un effet, d’où un risque de surdosage et de mauvaises surprises.