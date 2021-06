Profitant de la fin des classes en cette année exceptionnelle où apprentissages se conjuguent avec mesures sanitaires, le comité de la Persévérance scolaire de COSMOSS Kamouraska souhaite mentionner que plus de 50 jeunes ont été reconnus pour leurs efforts scolaires via le projet Parce que j’ai persévéré.

Parce que j’ai persévéré qui a été mis en place au Cégep de La Pocatière, au Centre d’éducation des adultes de Saint-Pascal et de La Pocatière, ainsi qu’à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal et l’École polyvalente La Pocatière par COSMOSS Kamouraska, les enseignants devaient sélectionner des étudiants qui méritaient d’être reconnus pour leurs efforts et leur implication dans leurs études.

Le contexte actuel amène son lot de défis, mais plusieurs jeunes se sont démarqués. Cette action a incité les jeunes à déployer des efforts, une qualité utile et précieuse dans toutes les sphères de la vie selon Josée Chouinard, conseillère d’orientation à l’École secondaire Chanoine-Beaudet.