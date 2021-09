100 000 $ pour trois projets touristiques au Kamouraska

La ministre du Tourisme et responsable de la région du Bas-Saint-Laurent Caroline Proulx était de passage au Kamouraska le 24 septembre en compagnie de la députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx pour attribuer une aide financière de 102 106 $ à trois projets touristiques distincts.

De cette somme, 36 106 $ ont été décernés à l’entreprise Les perchoirs du cirque de Saint-Germain-de-Kamouraska pour sa nouvelle offre d’hébergement en cabines suspendues. La société des plantes de Kamouraska a obtenu 31 000 $ pour le développement d’un volet agrotouristique et la refonte de son site Internet. Enfin, l’Auberge comme au premier jour bénéficie de 35 000 $ pour l’ajout d’une seconde résidence de tourisme et l’aménagement d’une nouvelle chambre.

Ces argents proviennent du volet 3 de l’Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022, programme dont la gestion est faite en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent.

« Déjà on planifie la stratégie de croissance de l’industrie touristique qui permettra le retour de nos touristes internationaux. Malgré la pandémie, la période est propice à bonifier l’offre, tant en hébergement qu’en attrait. Et ici (Kamouraska), il y a quand même un déficit d’hébergement touristique, donc nous sommes très heureux de pouvoir accompagner les entreprises et de permettre une offre aux touristes qui sera plus grande », a déclaré Caroline Proulx, lors de son passage aux Perchoirs du cirque.