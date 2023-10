24 000 $ pour les écoles primaires de La Pocatière et de Mont-Carmel

Une somme de 24 000 $, divisée à parts égales, a été remise aux écoles primaires Sacré-Cœur de La Pocatière et Notre-Dame de Mont-Carmel. Amassé dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, cet argent servira à l’achat d’équipements sportifs à La Pocatière, et à l’amélioration de la cour d’école à Mont-Carmel.

Les deux chèques de 12 000 $ ont été remis en présence d’enfants de chacune des deux écoles le 12 octobre. Plusieurs d’entre eux réservaient des questions à Vincent Bernier de Nova Biomatique, et à Bruno Fournier de Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, qui ont composé l’équipe Desjardins jeunes entrepreneurs avec Gérald St-Aubin, Jacques Hamel, Alexandre St-Aubin et Dan Martineau à l’occasion du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie, et qui ont fait la remise de chèque.

« Le plus grand défi, je ne dirais pas que c’était de pédaler, mais plutôt le manque de sommeil », a reconnu Vincent Bernier.

Approché par Bruno Fournier pour joindre l’équipe, Vincent Bernier s’est lancé corps et âme dans le défi, roulant plusieurs kilomètres en Arizona au printemps dernier en guise de préparation. Il a en plus amassé 10 420 $.

Pour sa part, Bruno Fournier a récolté 10 700 $, la somme la plus importante de toute l’équipe. Dans le cadre du défi, ils ont roulé l’équivalent de 400 à 425 km chacun entre Saguenay (La Baie) et Brossard, sur la rive sud de Montréal.

« L’accueil réservé au cycliste à Brossard était digne des plus grands athlètes olympiques. L’énergie était incroyable », a ajouté Vincent Bernier, appuyé dans ses dires par Bruno Fournier.

Choix des écoles

Le choix de parrainer les écoles primaires Sacré-Cœur de La Pocatière et Notre-Dame de Mont-Carmel s’explique par l’enracinement de Vincent Bernier dans ces deux communautés. Le copropriétaire de Nova Biomatique dirige son entreprise en sol pocatois, où il réside également, tandis qu’à Mont-Carmel il est propriétaire d’une résidence secondaire. À Mont-Carmel, la somme de 12 000 $ remise servira à l’amélioration de la cour d’école. Les travaux s’enclencheraient une fois ceux du gymnase terminés.

À La Pocatière, l’enseignant en éducation physique Maxime Savoie, présent à la remise de chèque, a indiqué que l’argent permettrait l’achat de matériel de ski de fond. Dans les dernières années, les élèves de l’école Sacré-Cœur devaient se rendre au Club de golf Saint-Pacôme lors des activités ski de fond, défrayant au passage les frais de transport que ce déplacement implique.

Grâce à une collaboration avec la Ville de La Pocatière qui procédera à l’aménagement d’une piste dans le boisé et autour du sentier glacé, il sera désormais possible de tenir ces activités à quelques pas à peine de l’école, avec l’équipement acheté grâce au don de l’équipe Desjardins jeunes entrepreneurs.