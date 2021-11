2e édition du Marché de Noël de Saint-Pascal

La période des fêtes arrive à grands pas. Pour permettre aux familles du Kamouraska de mettre davantage de produits locaux sur la table et sous le sapin, la fin de semaine du 11 et 12 décembre, la Ville de Saint-Pascal organise la deuxième édition du Marché de Noël.

Plus d’une trentaine de producteurs, transformateurs et artisans seront présents au centre communautaire Robert-Côté pour offrir leurs plus beaux produits. C’est le moment idéal pour finaliser ses cadeaux de Noël, prévoir quelques surprises pour les hôtes, et se procurer de quoi concocter de savoureux plats des Fêtes avec des viandes, des légumes et sucreries d’ici.

De belles nouveautés vous attendent cette année. La Fondation André-Côté sera sur place pour offrir un service d’emballage cadeaux. Mieux encore, il sera possible de dîner sur place. Un coin gourmand sera aménagé à l’extérieur avec O’Rye du Kamouraska et le Jardin du Bedeau.

Le Marché de Noël de Saint-Pascal, un rendez-vous immanquable pour un temps des Fêtes réussi.

Source : Ville de Saint-Pascal