Le MQAA en transition

Depuis le printemps 2019 que le MQAA fonctionne à sa tête avec un directeur général par intérim en la personne de François Taillon, également directeur du Centre d’archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne. Qui dit intérim dit temporaire, mais la COVID est venue chambouler les plans du conseil d’administration du MQAA qui a choisi de repousser à plus tard l’ouverture du poste.

Laisser la place à la relève est un souhait qu’a exprimé haut et fort Rosaire Ouellet. Il s’engage néanmoins à rester dans l’ombre, en soutien, au besoin. D’autant plus que plusieurs dossiers majeurs devront être pris de front, à courte ou moyenne échéance.

L’emplacement du Musée, situé dans un ancien couvent derrière le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, demeure toujours un enjeu. Plusieurs avenues ont été évoquées par le passé, allant de l’achat d’un bâtiment existant à la construction d’un nouveau, l’objectif étant toujours d’être plus visible et accessible aux visiteurs, notamment.

Il a même été suggéré par différentes sociétés d’histoire et de défense du patrimoine du Québec de transformer l’ancienne meunerie et bergerie de la Ferme-école Lapokita, menacée de démolition jusqu’à l’an dernier, en un pavillon du MQAA. Rosaire Ouellet avoue être un partisan de l’idée et avoir été contacté par le ministère de la Culture et des Communications à ce propos, lorsque ce dernier a procédé à l’évaluation de la valeur patrimoniale de ces bâtiments, l’an dernier.