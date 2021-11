Plus de 60 exposants à découvrir au Marché de Noël de La Pocatière

La 7e édition du Marché de Noël de La Pocatière rassemblera plus d’une soixante exposants cette année et se tiendra le samedi 27 novembre et le dimanche 28 novembre, de 9 h 30 à 16 h 30, à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Le maire de La Pocatière, M. Vincent Bérubé, souligne « toute l’importance de l’achat local pour stimuler la vie économique de la région et les valeurs de partage derrière la tenue de ce marché de Noël ». « En ce temps de Noël qui approche, la Cathédrale est un lieu réconfortant pour découvrir et vous procurer les créations uniques d’artisanes et d’artisans, fabriquées avec passion ! » mentionne la porte-parole du marché de Noël, Mme Annie Duval de AD PEINTURE|BIJOUX.

Elle ajoute que « c’est l’occasion d’acheter et de mettre sur nos tables des produits agroalimentaires de qualité en l’honneur des producteurs et des transformateurs d’ici ». Pour connaître les exposants, participer aux tirages de produits et pour plus d’informations, visitez la page Facebook « Marché de Noël de La Pocatière ». Le Marché de Noël est organisé par Les Chevaliers de Colomb Conseil 5425-Ste-Anne au profit de la Fondation André-Côté.