30 ans de menteries, de contes et de récits francophones

Le Festival de contes et récits de la francophonie de Trois-Pistoles a trente ans ! Depuis trois décennies, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles font vibrer l’automne au rythme des mots et des histoires, avec son incontournable Rendez-vous des Grandes Gueules. Et l’événement se promènera aussi dans notre région.

Pendant neuf jours, du samedi 3 au dimanche 11 octobre, le festival offrira 41 spectacles, en plus d’une variété d’activités complémentaires. Construit autour de trois volets, l’événement s’adresse à des publics variés de toute la région. Le Cœur du festival, installé à Trois-Pistoles et dans les environs, propose près d’une trentaine d’activités, une multitude d’expériences uniques et étonnantes. Le Rendez-vous s’étend également à travers le Bas-Saint-Laurent, grâce à ses partenaires diffuseurs, pour présenter 21 spectacles incontournables dans le cadre du Rendez-vous s’épivarde.

Du Manoir des sapins à Sainte-Félicité au Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, en passant par le restaurant Entre l’algue et l’écore à Saint-Mathieu-de-Rioux et le Centre communautaire de Saint-Valérien, chaque représentation promet un moment précieux, favorisant une rencontre intime avec l’artiste. Enfin, grâce au volet scolaire, des centaines de jeunes pourront eux aussi plonger dans l’univers du conte à travers des spectacles spécialement conçus pour leur groupe d’âge, dans un cadre privilégié. Le Rendez-vous des Grandes Gueules proposera même une Veillée de danse avec Héron et É.T.É. en préfestival le 25 septembre, en collaboration avec le Vieux Théâtre de Saint-Fabien.

Le Cœur du festival

La Forge à Bérubé demeure la flamme au cœur du festival ; le lieu accueillera pas moins de 15 spectacles publics au cours de ces neuf jours. Le Rendez-vous des Grandes Gueules y débutera le samedi 3 octobre, avec le spectacle Radio-Compost de David Marin. La première journée du festival offrira aussi un spectacle familial d’Ariane Labonté à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours, et les visites animées de l’église de Trois-Pistoles.

Ces dernières auront lieu également le dimanche 4 octobre, et la Forge recevra L’épopée migratoire, une proposition musicale rassembleuse qui aborde les récits d’immigration, les chants et musiques des musiciens, et le tout nouveau spectacle d’Elise Argouarc’h et de Michel Faubert, Ailleurs que nous.

Le mardi 6 octobre, la première partie du triptyque de Rachid Bouali occupera la Forge à Bérubé, juste avant la soirée de projection de vidéos d’art proposée en collaboration avec Paralœil. Le mercredi 7 octobre, ce sera la seconde partie du trio de contes Le jour où ma mère a rencontré John Wayne de Rachid Bouali, et la soirée se continuera à la Forge à Bérubé avec le Cabaret des forges qui proposera huit prestations de contes. Comme le veut la tradition, le grand menteur de 2025, Anatole de Baerdemaeker, s’y reprendra avec une histoire certainement des plus crédibles !

Le jeudi est dorénavant le rendez-vous de la poésie au sein du festival, et l’organisation a donné carte blanche à Stéphanie Pelletier le 8 octobre en soirée. En réponse, elle propose une soirée de Sortilèges et incantations.

Puis, la Forge à Bérubé en fera voir de belles avec les traditionnelles Veillée de la francophonie le vendredi, et la Grande veillée du conte le samedi. Les spectacles de conte solos ou duos, permettant au public de découvrir en profondeur l’univers d’un artiste, prendront place dans l’intimité de la Forge le samedi 10 et le dimanche 11 octobre en après-midi, avec les artistes Arleen Thibault et Robin Servant, Rachid Bouali pour la troisième partie du triptyque, Michèle Nguyen et Pascal Guéran. Le spectacle de clôture propose une programmation de haut calibre lors de la soirée Grands crus : vieillis 30 ans avec Joséphine Bacon, Jocelyn Bérubé, Mike Burns, Claudette L’Heureux et Joujou Turenne, accompagnés en musique avec le trio jazz de Carl Mayotte.

Lancements

Le lancement de livre balado des éditions Planète rebelle, celui d’un livre pour enfant, une grande rencontre avec Joséphine Bacon lors de deux formations ainsi qu’un atelier de mise en récit de son parcours d’immigration, dont le résultat sera présenté le dimanche après-midi à la Maison du notaire lors des Grands et petits récits, font partie des autres activités du Cœur du festival.

Une randonnée contée dans la forêt de Luc Malenfant à Saint-Mathieu-de-Rioux transportera les enthousiastes dans l’univers de Myriam Pellicane. Des légendes racontent qu’un off, dit le MoFF, se tiendra le samedi en fin d’après-midi sur le chemin de la Côte-du-Bic, à quelques lieues de la Forge. Évidemment, l’incomparable Concours national de la plus grande menterie aura lieu, comme toujours, le dernier dimanche du festival à la Forge à Bérubé.

Le Café des Grandes Gueules reprendra aussi du service pour accueillir, nourrir et abreuver les artistes, les bénévoles et le public dès le mercredi, au rez-de-chaussée de l’Auberge du Cheval noir.

Les billets pour tous les spectacles payants sont disponibles en ligne au rendezvousdesgrandesgueules.com. Plusieurs billets sont offerts à prix réduit lors de la prévente qui se termine le 20 septembre. Les étudiants. bénéficient de tarifs réduits pour une majorité de spectacles, sur présentation d’une carte valide.

Le public peut assister à tous les spectacles à moindre coût en se procurant un passeport donnant accès à onze spectacles payants, du 7 au 11 octobre, au prix de 160 $, ou 130 $ en prévente, ou celui donnant accès à 15 spectacles, du 3 au 11 octobre, à 220 $, ou 180 $ en prévente.

Le Rendez-vous des Grandes Gueules est sur Facebook et sur Instagram, et tous les détails se trouvent également sur rendezvousdesgrandesgueules.com.