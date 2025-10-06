33 M$ pour propulser l’innovation

Québec injecte 27,2 millions $ au Cégep de La Pocatière pour appuyer la construction de nouvelles infrastructures de recherche pour Biopterre, son centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié. Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux PME, Samuel Poulin, s’est rendu à La Pocatière pour en faire l’annonce.

Le projet de plus de 33 M$, fruit de quatre ans de travail, comprend des serres écoénergétiques et un bâtiment qui réunira bureaux et laboratoires. L’argent servira aussi à l’acquisition d’équipements scientifiques destinés à pousser plus loin la recherche appliquée en bioressources.

« Investir dans la recherche et l’innovation fait partie des priorités de notre gouvernement pour propulser le Québec comme leader dans des domaines d’avenir tels que les bioressources. Notre soutien au Cégep de La Pocatière et à Biopterre pour optimiser leurs infrastructures de recherche en témoigne, et permettra de renforcer la compétitivité de nos PME dans ce secteur clé tout en continuant de bâtir cette économie du savoir qui fait la fierté du Bas-Saint-Laurent et de tout le Québec », déclare le ministre Poulin.

« Depuis près de vingt ans déjà, Biopterre est un lieu de référence pour les entreprises de notre région et de partout au Québec, qui y trouvent des solutions innovantes pour accroître leur performance dans le secteur des bioressources. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’on appuie ce projet d’infrastructures, grâce auquel le centre sera encore mieux outillé pour faire croître et prospérer nos entreprises de la Côte-du-Sud », commente le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.

Pour la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Amélie Dionne, le chantier dépasse la simple mise à niveau. Elle y voit un outil pour accélérer la transition et l’usage responsable des bioressources à l’échelle régionale. « Le Cégep de La Pocatière et Biopterre sont des acteurs clés pour stimuler la recherche et l’innovation au Bas-Saint-Laurent. Nous sommes donc extrêmement fiers d’appuyer leur projet d’infrastructures, qui viendra concrétiser davantage notre vision collective : celle d’assurer une gestion toujours plus responsable et durable des bioressources, un secteur stratégique pour l’économie de notre région. »

Le directeur général du Cégep, Steve Gignac, parle d’un jalon pour l’enseignement, la recherche et l’attraction de talents. « Ce projet d’infrastructures marque une étape déterminante pour Biopterre et notre Cégep. Il témoigne de notre volonté de créer un environnement de recherche à la fine pointe, et propice à l’innovation, à la collaboration et à la formation de la relève scientifique. En investissant dans ces installations, nous renforçons notre rôle comme acteur clé du développement régional et comme moteur de l’économie du savoir ».

Chez Biopterre, on insiste sur l’impact concret pour les équipes et les PME accompagnées. « Cette annonce change tout. La construction de ces nouvelles installations, dotées d’équipements à la fine pointe de la technologie, constitue un investissement structurant. Ce projet permettra d’accroître nos capacités de recherche, de consolider nos équipes, et de poursuivre notre mission visant à renforcer la compétitivité des entreprises en bioressources », résume le directeur général Maxim Tardif, ajoutant que les différentes équipes de travail, actuellement disséminées, pourront être regroupées sous un même toit, sauf évidemment l’équipe de Saint-Hyacinthe qui y demeurera.

Le bâtiment principal de deux étages renfermera des bureaux, des laboratoires, et un complexe de serres modulaires « fragmentées » afin de pouvoir mener plusieurs projets en parallèle. Différents équipements à la fine pointe d’ajouteront à ceux déjà en place.

Étudiants chercheurs

Chaque année, Biopterre accueille une quinzaine d’étudiants-chercheurs principalement issus du Cégep de La Pocatière et d’universités québécoises. Ces stagiaires prennent part à des projets concrets en laboratoire ou en serre, épaulés par les équipes de recherche. Pour Maxim Tardif, cette relève scientifique essentielle contribue à former les spécialistes de demain dans des secteurs en pleine effervescence, comme la recherche appliquée.

« Biopterre a participé à l’élaboration de “boulettes” de semences forestières destinées à être larguées par drones dans des milieux nordiques difficiles d’accès. Le projet, longtemps perçu comme irréalisable, a franchi chez Biopterre des étapes majeures, au point où des essais se déroulent désormais sur le terrain. Quand on avance dans le temps, toutes ces portes-là s’ouvrent, et on arrive avec des projets extraordinaires », explique M. Tardif.

L’échéancier reste à préciser. « On souhaiterait avoir une construction d’ici deux ans », mentionne M. Tardif. Mathieu Rivest évoque pour sa part la possibilité d’une première pelletée de terre au printemps. « La réflexion concernant le bâtiment est déjà bien avancée ». D’ici là, Biopterre maintiendra un rythme d’innovation soutenu. « Parfois, les équipements sont la limite supérieure de la recherche. En allant s’équiper, ça va nous permettre d’aller un petit peu plus loin ».

« Quand un gouvernement met 27 millions $ en recherche, en jeunesse, en développement, en appui aux PME sur le plan économique, on vient dire à quel point la Côte-du-Sud, le Bas-Saint-Laurent et les régions du Québec sont importants », conclut le ministre Poulin.

Biopterre en bref

Créé en 2007 et affilié au Cégep de La Pocatière, Biopterre – Centre de développement des bioproduits, a pour mission d’améliorer la compétitivité des entreprises en bioressources par la recherche appliquée et le transfert de technologie. Le centre intervient dans des secteurs comme les biotechnologies, les produits horticoles, la biomasse, les technologies environnementales, les produits forestiers non ligneux, l’agroforesterie, les mycotechnologies et les cultures innovantes. Biopterre accompagne annuellement plus de 100 PME. Pour la dernière année, l’organisation dit avoir appuyé 125 entreprises dans 160 projets, avec une équipe d’environ 52 employés et une quinzaine de stagiaires.