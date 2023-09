34e Carrefour mondial de l’accordéon : Les festivaliers et la bonne température au rendez-vous

Un public enthousiaste et connaisseur, des artistes reconnaissants, une équipe de près de 50 bénévoles, voilà ce qui résume le 34e Carrefour mondial de l’accordéon qui avait lieu du 1er au 3 septembre dernier.

Depuis ses débuts, la mission du festival n’a jamais changé, soit de faire découvrir l’accordéon à travers une foule de musicalités et provoquer des rencontres artistiques de haut vol.

Les festivaliers en ont encore eu plein les oreilles avec des musiciens comme Rémi Geffroy, Bougnat Sound, Anatol Eremiuc, Ariana M, Eglė Bartkevičiūtė, les Bourques Émissaires, Keven Desrosiers, Alexandre Caron, Alicia Straka, Anne-Marie Williot et Ian Cherry, Elias Fernandez et Julen Alonso et le trio Ouellet-Jacques et Aucoin pour ne nommer que ceux-ci.

La musique traditionnelle côtoie ainsi le jazz, la musique classique et les musiques du monde. Au total, ce sont 77 musiciens qui ont participé à l’événement. La diversité des salles et sites : balcons, pique-niques en plein air, activités en salles et sur les sites extérieurs ont permis d’offrir des concerts uniques tout en incitant les festivaliers à se déplacer dans la ville.

Les touristes au rendez-vous

Au cours des années, le Carrefour mondial de l’accordéon a eu un puissant effet sur le maillage entre les musiciens et sur la relève en accordéons diatoniques.

Le nombre croissant de jeunes musiciens au Coin des Jeunes, ainsi que la participation de l’École Saint-Pie X en danse traditionnelle en témoignent.

En plus de cet impact culturel, l’évènement musical entraîne des retombées économiques importantes pour le secteur touristique, alors que près de 50 % des spectateurs proviennent de l’extérieur de la région et participent au festival plus d’une journée.

Le prochain rendez-vous musical aura lieu du 30 août au 1er septembre 2024, et les billets seront mis en vente dans la première semaine de juin l’an prochain.

Source : Carrefour mondial de l’accordéon