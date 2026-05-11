50 ans de passion pour la Ligue de hockey L’Entre-deux

La Ligue de hockey L’Entre-deux, reconnue comme la plus ancienne ligue de garage encore active dans la région — et l’une des plus vieilles au Québec — célèbre cette année un jalon remarquable : son 50e anniversaire. Cinq décennies de hockey, de camaraderie et de traditions bien ancrées qui continuent de rassembler des passionnés semaine après semaine.

Pour marquer l’occasion, la ligue s’est dotée de nouveaux chandails commémoratifs. Arborant un logo original conçu par l’un des joueurs, ces gilets portent également un symbole particulier sur la manche : un hommage à Claude Desrosiers, décédé en 2022. Pilier de la ligue, M. Desrosiers a laissé une empreinte durable tant par son implication que par sa passion pour le sport au Kamouraska.

Fondée lors de la saison 1975-1976, année marquée par l’ouverture de l’aréna de Saint-Pascal, la Ligue de hockey L’Entre-deux comptait à ses débuts quatre équipes. Aujourd’hui, elle en regroupe deux, réunissant des joueurs de tous âges animés par le même amour du jeu. Fidèle à ses habitudes, la ligue tient ses activités le mercredi soir, perpétuant une tradition bien vivante.

À la tête de l’organisation, le président Langis Bourgouin, lui-même gardien de but d’expérience, veille à la continuité de cet esprit rassembleur. Sous sa gouverne, la ligue poursuit sa mission : offrir un cadre convivial où le plaisir du hockey prime, dans le respect des racines et de l’histoire qui l’ont façonnée.