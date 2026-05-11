Ligue de baseball Puribec : Les Industries Desjardins du Kamouraska visent un retour au sommet

Les Industries Desjardins du Kamouraska amorcent la saison 2026 avec une ambition claire, celle de tourner la page sur une campagne 2025 en deçà des attentes et renouer avec le succès. L’équipe senior BB de Saint-Pascal, championne de la Ligue Puribec en 2024, entend ainsi s’appuyer sur un noyau bien établi, tout en misant sur de nouvelles acquisitions afin de redevenir une puissance du circuit.

C’est dans ce contexte que l’organisation a tenu récemment un point de presse afin de lancer officiellement sa saison, et de présenter son plus récent ajout, en l’occurrence José Contreras, un lanceur de 21 ans originaire du Venezuela. Arrivé au Kamouraska dans les derniers jours, le jeune athlète n’a pas tardé à afficher ses couleurs.

« Je suis très heureux d’être ici. Je suis reconnaissant envers ma famille, sans qui je ne serais pas là aujourd’hui. Je suis prêt à travailler fort pour aider l’équipe à gagner un championnat », a-t-il affirmé, visiblement motivé à relever ce défi nord-américain.

Pour le directeur de l’organisation, Alexandre Laflamme, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie bien réfléchie. « On a été déçus de la saison dernière. On s’attendait à faire un bon bout de chemin, mais ça ne s’est pas passé comme prévu. Cet hiver, on a décidé de changer notre approche, notamment en ouvrant la porte au recrutement extérieur », a-t-il expliqué.

Ce dernier a également tenu à rappeler les fondations du projet baseball dans la région, notamment l’importance du développement local. « Notre organisation repose beaucoup sur le développement des jeunes. On en est à notre sixième année au niveau junior, et pour la première fois, on aura deux équipes U18. Ça montre que le baseball est en santé au Kamouraska et que la relève est là », a-t-il souligné.

Un top quatre

Derrière le banc, l’entraîneur-chef Pierre Beaulieu mise sur une approche disciplinée afin de maximiser le potentiel de son groupe. « On a un club jeune, mais avec plus de profondeur que dans les dernières années, surtout au monticule. Notre priorité, c’est de bien gérer nos lanceurs pour qu’ils soient en forme au bon moment », a-t-il indiqué.

Sans détour, il a également fixé les objectifs de la saison. « On vise un top quatre en saison régulière. Ensuite, on veut au minimum atteindre la deuxième ronde des séries. Après ça, tout est possible », a-t-il lancé.

L’entraîneur adjoint Maxime Saint-Gelais partage cet optimisme, tout en demeurant prudent. « Ce qui est encourageant, c’est qu’on a encore le noyau qui a gagné en 2024. Les gars savent c’est quoi, gagner. Mais en même temps, la ligue est de plus en plus compétitive. Il va falloir être prêts à chaque match », a-t-il mentionné.

Il estime que l’arrivée de José Contreras pourrait faire une réelle différence. « Sa présence va nous aider à mieux répartir le travail au monticule. Si on est intelligent dans la gestion de nos lanceurs, on peut arriver en séries avec des bras en santé, comme en 2024 », a-t-il ajouté.

Du côté des joueurs, le message est clair : il est temps de prouver que la dernière saison n’était qu’un faux pas. Le capitaine Tommy Lévesque ne cache pas l’état d’esprit du groupe. « L’an passé, on a peut-être tenu certaines choses pour acquises. Cette année, on arrive avec une mentalité différente. On est motivé, et on veut démontrer qu’on est encore une équipe de champions », a-t-il affirmé.

L’expérience partisane

En parallèle des activités sur le terrain, l’organisation mise aussi sur l’expérience des partisans. La vente des billets de saison sera lancée au coût de 50 $, donnant accès aux 11 matchs locaux. L’objectif est clair : attirer les foules et créer une ambiance forte au stade.

La saison locale s’amorcera le dimanche 17 mai à 18 h, alors que le Shaker de Rimouski sera de passage à Saint-Pascal. Un premier rendez-vous qui donnera le ton à une saison où les Industries Desjardins comptent bien redevenir une référence dans la Ligue Puribec.