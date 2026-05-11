Le CPA de Saint-Jean-Port-Joli honoré au Gala des lauréats régionaux

Le Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli a vu trois de ses représentantes être mises à l’honneur lors du Gala des lauréats régionaux 2025 de l’Association des clubs de patinage artistique des régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

L’événement, tenu le 3 mai à l’Hôtel Plaza Québec, visait à rendre hommage aux finalistes et lauréats de la région pour leur engagement, leurs performances, et leur contribution au milieu du patinage artistique. L’Association regroupe 53 clubs des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Selon les informations transmises par le club, Marie-Ane Pelletier a reçu une médaille dans le volet Patinage adulte de section. Liliarose Lemelin-Bouchard a également été récompensée dans le volet Athlète Patinage Plus de section.

La soirée a aussi réservé une belle surprise à Marjolaine Tardif, qui s’est vu remettre le titre du Temple de la renommée 2025 de l’Association. Cette reconnaissance vient souligner son apport au développement et au rayonnement du patinage artistique dans son milieu.

Le Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli a tenu à féliciter chaleureusement ses trois lauréates pour ces distinctions régionales.