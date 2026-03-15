La Poc joue collectif

La première édition de la fête hivernale Ici ! On joue dehors a connu un solide succès à La Pocatière. Portée par l’initiative La Poc, ville étudiante, l’activité a permis de rassembler étudiants, familles et partenaires autour d’un même objectif : célébrer l’hiver et renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté.

Le 6 février, près de 110 étudiants du Cégep de La Pocatière et de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, campus La Pocatière ont assisté gratuitement au match des Seigneurs de La Pocatière face à l’Impérial de Saint-Pascal, au Centre Bombardier.

Une quarantaine d’entre eux ont pris place en loge VIP en présence du maire Vincent Bérubé et du conseiller municipal Jean-François Pelletier, ainsi que de représentants d’Alstom, Inovaweld, Raymond Chabot Grant Thornton, Mallette, la Ferme Pocatoise et l’UPA – Syndicat local de Kamouraska. La soirée a été marquée par une mise au jeu protocolaire et l’interprétation de l’hymne national par Blanche Contois.

Le lendemain, les terrains récréatifs ont accueilli patinage libre, glissade, snowskate, ballon-balai et défi du lancer de la mitaine. Une course hivernale, organisée avec les Gaulois, a aussi réuni 76 athlètes sur des parcours de un, six et douze kilomètres.