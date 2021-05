57 000 $ pour avoir enfreint le Règlement sur les exploitations agricoles

Le 18 janvier 2021, l’entreprise 9293-7713 Québec inc. de Saint-Bruno-de-Kamouraska, également appelée Ferme des Générations, a été déclarée coupable de trois infractions au Règlement sur les exploitations agricoles.

Le 14 avril 2015, à Saint-Bruno-de-Kamouraska, l’entreprise a donné accès aux animaux à un cours d’eau, un plan d’eau (lac) ou à leur bande riveraine. De plus, le même jour et au même endroit, l’entreprise ayant la garde, le contrôle ou l’usage d’un terrain, n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou les eaux souterraines et a omis de s’assurer que le bâtiment d’élevage ait la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement l’ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange. Ces trois infractions contreviennent aux articles 4, 5 et 8 du Règlement sur les exploitations agricoles.

L’entreprise Ferme des Générations a été condamnée à verser une amende totale de 57 000 $, à laquelle s’ajoute la contribution.

Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l’environnement au bureau régional du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le plus près ou à Urgence-Environnement au 1 866 694-5454.

Source : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques