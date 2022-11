Consultation publique : La Pocatière persiste et signe concernant la 4e Avenue

Moins de stationnements, un sens unique en direction est, et des fils électriques qui ne seront pas enfouis… à moins d’un miracle de dernière minute ! La Ville de La Pocatière garde le cap concernant son projet de réaménagement de la 4e avenue Painchaud prévu dans deux ans, dont la présentation en consultation publique a ravi la forte majorité des gens présents.

Le maire Vincent Bérubé et le conseiller municipal Simon Fissette sont ceux qui ont mené la consultation et répondu aux préoccupations du public, autour de 75 personnes. La question des stationnements a ressurgi à plusieurs reprises, ceux-ci devant passer de 44 à 26. La Ville de La Pocatière estime ce nombre suffisant. « Les spécialistes avec qui nous avons travaillé sont aussi du même avis. La problématique est plutôt dans la répartition », a expliqué Simon Fissette.

Plusieurs des commerces de la 4e Avenue ont des stationnements à l’arrière, ce qui n’est pas le cas pour d’autres. La répartition future des stationnements a donc été réfléchie en ce sens : les commerces moins bien pourvus à l’arrière seront « récompensés » sur la rue, alors que les autres devront essentiellement se rabattre sur ce qu’ils ont déjà dans leur cour. Lors de la rencontre tenue avec les commerçants le 8 novembre dernier, cette proposition aurait fait l’unanimité. Les propriétaires disposant de plusieurs stationnements derrière leur commerce auraient démontré de l’intérêt à les réaménager et à les partager avec leurs voisins, dit-on.

La Ville entend aussi être plus stricte quant au respect du temps maximal de deux heures pour le stationnement sur la 4e Avenue. Il a été soulevé que des propriétaires de commerces se stationnent toute la journée sur la rue alors qu’ils disposent de stationnements à l’arrière, ou encore que des résidents laissent leur véhicule sur la 4e Avenue parfois plus de 24 heures, ce qui complique le déneigement en hiver. Une ressource sera embauchée pour faire de la sensibilisation et émettre des constats d’infraction aux récalcitrants. « Nous sommes sérieux avec ça », a déclaré Vincent Bérubé.

Sens unique

L’orientation du sens unique, en direction est, a été expliquée plus clairement. Cette direction a été privilégiée afin de faciliter l’entrée des gens dans la ville à partir de la côte du Collège (2e rue Guimond). « La configuration actuelle de la rue [NDLR : Les stationnements sont du côté nord] porte à penser qu’il aurait été plus naturel d’orienter le sens unique de l’est vers l’ouest, mais notre choix est délibéré ; nous voulons que les gens entrent plus facilement dans notre ville qu’ils en ressortent », a déclaré Simon Fissette.

Cette orientation cherche aussi à éliminer la circulation de transit en provenance de Saint-Pacôme sur la 4e avenue Painchaud. « On est conscient que le trafic va augmenter sur la 6e avenue Pilote ; c’est ce qu’on veut. Notre objectif est qu’on se rende sur la 4e Avenue seulement si on y a à faire », a poursuivi le conseiller.

Les véhicules d’urgence auront toutefois le privilège d’emprunter la rue dans le sens contraire, ce qui se voit dans d’autres villes, a-t-on mentionné. Comme les trottoirs seront à la même hauteur que la rue pour faciliter les déplacements des piétons et le déneigement, les voitures pourront empiéter dessus pour laisser passer ces véhicules lors d’urgences. La collecte des ordures pourra aussi se faire en sens contraire, tôt le matin, lorsque la circulation est quasi nulle, et les véhicules de livraison pourront empiéter sur les trottoirs pour ne pas porter atteinte à la fluidité du trafic sur la rue.

Fils électriques

L’enfouissement des fils électriques a été écarté non pas pour des raisons d’argent, mais parce que cette option reporterait le projet de plusieurs années. Hydro-Québec paye une bonne partie de la facture, mais le programme serait actuellement fermé pour la période où le chantier doit être réalisé.

La 4e Avenue est la pièce maîtresse de la réfection du réseau d’égout mixte (pluvial et sanitaire) allant jusqu’à la 8e Avenue, qui doit être entièrement refait aux normes d’aujourd’hui dans les prochaines années, a-t-on expliqué. Selon le maire, il est impératif de commencer le plus rapidement possible par cette rue, afin de désengorger les avenues suivantes qui vivent des refoulements dans leurs sous-sols lors de pluies diluviennes. « Tout n’est pas encore joué », a-t-il ajouté, laissant sous-entendre qu’un dernier espoir existait, sans préciser lequel.

Clou du spectacle

Le clou du spectacle est venu du Cégep de La Pocatière, qui dans le cadre du projet d’agrandissement de la salle André-Gagnon devra revoir tout l’aménagement de sa cour intérieure. La directrice générale Marie-Claude Deschênes, présente à la consultation, a indiqué que son établissement en profitera pour réaménager son stationnement dans un esprit d’intégration avec ce que la Ville de La Pocatière travaille pour la 4e Avenue. Une esquisse à vol d’oiseau a même été présentée aux gens présents.

« L’ensemble de la consultation a été très positive. Après la première rencontre avec les commerçants, nous avions reçu des applaudissements et des encouragements à poursuivre. Avec hier soir, le signal est fort : le projet est mobilisateur pour les gens de La Pocatière. J’ai bien dormi », a mentionné Vincent Bérubé au lendemain de l’événement.

Le coût de réaménagement de la 4e avenue Painchaud est évalué entre 1,5 et 2 M$. Une bonne partie de la facture doit être assumée par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). L’horizon de l’été 2024 est le scénario envisagé pour la réalisation des travaux, qui s’échelonneraient sur une durée de 12 semaines.