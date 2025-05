Les Arts de la scène en mai

Les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny entament la dernière ligne droite de leur programmation 2024-2025. Forte d’une réponse positive du public toute l’année, l’équipe propose en mai une brochette d’artistes qui promet de faire vibrer les différentes salles de la région.

La scène musicale s’ouvrira avec Ivan Boivin-Flamand, auteur-compositeur-interprète et guitariste virtuose originaire de la communauté atikamekw de Manawan. Il présentera son projet solo indie-pop rock en anglais et en atikamekw, le 3 mai à 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Le 4 mai à la salle Edwin-Bélanger, la reine du disco Patsy Gallant soulignera ses 70 ans de carrière lors d’un spectacle glamour ponctué de ses plus grands succès, et de chansons originales tirées de son plus récent album To Exist And Be Heard, une présentation d’Esco.

Le trio émergent Blue Ridge Band, formé de Jeremy Plante, Samuel Jalbert-Raymond et Martin Aubin, viendra réchauffer les amateurs de new country le 24 mai à 20 h à la salle Promutuel Assurance, grâce à Aliments Montbec.

Le chanteur états-unien Dave Fenley se produira en formule trio. Accompagné de Gabriella Laberge et John-Anthony Gagnon-Robinette, il livrera anecdotes, nouveautés et classiques revisités le 30 mai à 20 h à la salle Edwin-Bélanger, sous la direction artistique de Lise Dion.

Humour : place à la décharge de rires

Le 2 mai, Neev ouvrira le bal humoristique avec Pas besoin d’ajouter la sauce, un regard acéré et plein d’autodérision sur nos travers quotidiens.

Le 9 mai, Simon Delisle abordera avec franchise et humour ses propres « taches », tant physiques (il est atteint de vitiligo) que sociales, dans un spectacle présenté par Iris.

Maxim Martin sera de passage le 16 mai avec Bon chien, où il explore avec sincérité sa quête de simplicité dans un monde complexe. Une soirée proposée par Rénovations Jimmy Caron.

Enfin, Mariana Mazza testera les blagues de son troisième spectacle solo Foie gras, un spectacle pour public averti présenté le 5 juin à la salle Promutuel Assurance.

Théâtre, musique et illusion

La saison théâtrale se terminera le 17 mai à la salle Edwin-Bélanger avec Agamemnon in the Ring. Cette relecture de la guerre de Troie la transpose dans l’univers de la lutte, entre alexandrins, joual, rock-opéra et combats scéniques. Une présentation de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny.

Le 10 mai, le Cabaret Cogeco accueillera Ilam, étoile montante originaire de Dakar, dont la musique navigue entre blues du Sahel, afro-pop-rock, reggae et soul.

Pour clore la saison, Alain Choquette, maître de l’illusion et grand conteur au charisme indéniable, présentera Entre histoires et illusions le 23 mai à la salle Edwin-Bélanger.

Source : Les Arts de la scène