Accro de la Techno : Jeux de science

Les gens qui me connaissent savent que je suis un passionné de jeux de société. J’ai été d’ailleurs coorganisateur du Jour Jeux, un événement ludique annuel ayant lieu à La Pocatière. La prochaine édition aura d’ailleurs lieu les 10 et 11 novembre au Centre Bombardier de La Pocatière. Cette passion des jeux de société m’a amené à découvrir plusieurs jeux à saveur scientifique très amusants et éducatifs. Les jeux que je vous présente se regroupent en deux grandes thématiques, soient la programmation et l’électricité/électronique.

Dans le premier groupe, on retrouve Turing Tumble de la compagnie Upper Story, disponible en français et destiné aux huit ans et plus. On le présente comme un ordinateur à billes. C’est un jeu qui consiste en 60 défis à relever, de plus en plus élaborés, où l’on doit placer différentes pièces sur un tableau orienté presque à la verticale. Une fois que l’on croit le montage prêt, on active la machine et des billes rouges et bleues descendent ensuite dans le tableau. On espère ainsi que la suite de billes donnée sera celle souhaitée. Accro de la Techno possède une vingtaine d’exemplaires du jeu qui sont disponibles au prêt pour les écoles. L’organisme a même participé à la traduction française du jeu!

Toujours dans la thématique de la programmation, on retrouve Potato Pirates (pour sept ans et plus) et Potato Pirates : Battleship (pour dix ans et plus) disponibles en anglais seulement. Il s’agit de deux jeux de cartes où l’on programme les attaques de ses bateaux pour éliminer les patates pirates et les bateaux de ses adversaires. En jouant, on peut découvrir et mettre en pratique plusieurs concepts de programmation comme les fonctions, les variables, les boucles, les boucles imbriquées, les expressions conditionnelles et bien d’autres. Accro de la Techno offre un atelier basé sur ce jeu pour les classes de cinquième et sixième année du primaire.

Dans la thématique de l’électricité et de l’électronique, il est possible d’expérimenter des centaines de circuits différents avec les ensembles Snap Circuits pour huit ans et plus produits par Elenco. Les pièces s’assemblent facilement à l’aide de boutons-pression. Il est possible par exemple d’assembler une radio AM ou FM ou encore une machine son et lumière. Les plans sont en anglais, mais il est possible d’en obtenir la traduction française sur le site internet d’Elenco. Accro de la Techno possède également une quinzaine de boîtes Snap Circuits 500 disponibles en prêt aux écoles qui en font la demande.

Upper Story propose également depuis peu un nouveau jeu permettant de créer des circuits mécaniques : Spintronics. Le jeu s’adresse aux huit ans et plus et est disponible en français. Il offre plusieurs défis permettant d’explorer les concepts d’électricité en créant des circuits composés de pièces mécaniques. On simule ainsi interrupteurs, résistances, transistors, batteries, condensateurs et autres.

Au jeu!

Collaboration spéciale : Éric Dufresne