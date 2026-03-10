Accueil chaleureux des nouveaux résidents à Saint-Pamphile

La Ville de Saint-Pamphile a souligné l’arrivée de ses nouveaux résidents-propriétaires le 22 février dernier lors d’une activité d’accueil tenue au Centre culturel Godend’Art.

Organisée par le Comité famille et aînés, la rencontre visait à favoriser l’intégration et le bien-être des citoyens établis au cours de l’année 2025. L’événement s’est déroulé dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, permettant aux participants de faire connaissance avec les représentants municipaux, et de découvrir leur nouveau milieu de vie.

Le maire Mario Leblanc, accompagné d’Alexandre Bourgault, directeur des loisirs, a présenté les élus municipaux ainsi que la municipalité et ses différents services. Cette présentation a offert aux nouveaux arrivants un portrait global des ressources disponibles et du fonctionnement de l’administration locale.

À cette occasion, un sac cadeau a été remis à chaque famille présente. Cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs entreprises et organismes du milieu. La Municipalité tient à remercier Guy Chouinard Câble TV, la Co-op Saint-Pamphile, le Centre socioculturel Gérard-Ouellet, Promutuel Assurance, le Dépanneur Harnois, la boutique La Pagaille, La Cueillette Jardin-Forêt, la pharmacie Isabelle Caron et Myriam Miville-Godbout, le GYM-Action, La Jungle de compagnie, les Services équestres Berlinguette, ainsi qu’Élizabeth Pelletier, conseillère indépendante Mary Kay, pour leur contribution au sac d’accueil.

La Boutique La Pagaille et Promutuel Assurance ont également collaboré à la collation et au café servis lors de ce rassemblement.

Cette rencontre a permis aux nouveaux citoyens de mieux se familiariser avec la vie communautaire et les services offerts à Saint-Pamphile. La Ville a profité de l’occasion pour remercier Geneviève Théroux, responsable de l’activité, ainsi que les membres du Comité famille et aînés pour l’organisation de l’événement. Le Centre culturel Godend’Art a aussi été remercié pour le prêt de ses locaux, permettant aux invités d’admirer l’exposition Du « pin » sur la planche qui porte sur une partie de l’évolution économique de la municipalité.

Les nouveaux propriétaires résidents qui n’ont pas pu assister à cette activité d’accueil ont jusqu’au 27 mars pour récupérer leur sac cadeau au bureau municipal. La Ville de Saint-Pamphile souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux citoyens, et espère les rencontrer lors de prochaines activités communautaires.