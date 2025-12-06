Collision frontale mortelle à Saint-Jean-Port-Joli

Vers 10 h 30, le samedi 6 décembre, une collision frontale a fait un mort sur le chemin de Gaspé Ouest (132) à Saint-Jean-Port-Joli.

Selon le Service des communications de la Sûreté du Québec, contacté par le Placoteux, le conducteur d’un des deux véhicules impliqués, un septuagénaire, aurait soudainement dévié de sa voie dans une section en ligne droite, percutant de plein fouet la voiture arrivant en sens inverse. L’un des deux véhicules a ensuite terminé sa course dans le fossé.

Le septuagénaire a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital de Montmagny, où son décès a malheureusement été constaté. Son passager ainsi que la conductrice de l’autre véhicule impliqué ont également été conduits au centre hospitalier, mais leur vie n’est pas en danger. Les pompiers ont dû recourir aux pinces de désincarcération afin d’extirper deux des personnes coincées dans les véhicules.

La route 132 a été fermée dans le secteur pendant que l’enquêteur en collision de la Sûreté du Québec procédait à l’analyse complète de la scène.