Cheval Tribal : Hébergement insolite et ressourcement en milieu équin

« J’ai toujours été habitée par un désir de redonner à la communauté. C’est ce que ce projet-là me permettra de faire. Le but est d’offrir des activités axées sur le bien-être de la personne et le développement de soi, en relation avec les chevaux », indique-t-elle.

Un volet hébergement insolite a aussi été développé dans la foulée avec une mini-maison rustique en location, un tipi et bientôt une yourte. L’offre doit aussi être bonifiée d’ateliers sur l’écoéducation et la musique-thérapie avec différents partenaires.

Pour mener à terme cette reconversion des activités, Cheval Tribal est appuyé par le Fonds Mille et UN pour la jeunesse du gouvernement du Québec. L’entreprise doit lever minimalement 15 000 $ au sein de la communauté si elle désire voir la mise doubler par le Fonds pour un total de 30 000 $. L’argent doit servir notamment à doter le site d’une habitation insolite supplémentaire (la yourte) afin d’accueillir de plus grands groupes, à doter le Centre d’un bâtiment d’accueil et d’un bloc sanitaire et à mieux adapter le manège équestre qui permet la tenue des activités, beau temps mauvais temps.