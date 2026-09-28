Aînés : Valérie Hamel et le PQ souhaitent serrer la vis aux fraudeurs

La lutte contre la fraude visant les personnes âgées s’invite dans la campagne électorale dans Côte-du-Sud. La candidate du Parti Québécois, Valérie Hamel, annonce que sa formation entend augmenter les ressources consacrées aux enquêtes et à la prévention si elle forme le prochain gouvernement. Selon elle, la CAQ aurait laissé la situation se dégrader depuis trop longtemps et il serait le temps de réagir.

Le PQ souhaite ainsi accorder davantage de moyens aux corps policiers pour combattre les fraudes dont sont victimes les aînés et demander à la Sûreté du Québec d’intensifier ses efforts contre les réseaux organisés.

La formation politique veut également mobiliser le Directeur des poursuites criminelles et pénales afin que des peines plus sévères soient négociées ou réclamées devant les tribunaux dans ce type de dossiers. « Tout le monde connaît de près ou de loin un aîné qui s’est fait frauder, extorquer ou s’est fait voler son identité : par Internet, par des appels téléphoniques ou même par des visites à domicile. C’est un vrai fléau », soutient Valérie Hamel.

La candidate cite notamment les fraudes bancaires et immobilières, le vol d’identité ainsi que les escroqueries amoureuses parmi les stratagèmes pouvant viser les personnes âgées.

Miser aussi sur la prévention

Le Parti Québécois veut parallèlement renforcer les programmes de prévention destinés aux aînés afin de les aider à reconnaître plus rapidement les tentatives de fraude et à les dénoncer. Le programme Aîné-Avisé est notamment cité en exemple par la formation politique.

Le parti propose aussi de faciliter le signalement de fraudes immobilières présumées. Il souhaite notamment appliquer la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés au mécanisme de plainte de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Le PQ estime par ailleurs que ces mesures permettraient de faciliter le traitement des signalements et d’accroître les possibilités de poursuites contre les fraudeurs. « On veut faciliter la dénonciation et le traitement des cas de fraudes et on va faire en sorte qu’il y ait plus de poursuites et de peines dissuasives pour les fraudeurs », affirme le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon.

La question représente un enjeu financier important. Selon le Centre antifraude du Canada, cité par Mme Hamel, plus de 108 000 signalements de fraude ont été enregistrés au pays en 2024. Les pertes déclarées dépassaient alors 638 millions de dollars.

Le crédit d’impôt maintenu

Au-delà de la lutte contre la fraude, le Parti Québécois promet de maintenir à 2 000 $ le crédit d’impôt pour le soutien des aînés.

Valérie Hamel affirme que la protection des personnes âgées ferait partie des priorités d’un éventuel gouvernement péquiste en matière de sécurité publique. « Ces crimes contre nos aînés doivent cesser. C’est inacceptable. On va en faire une de nos priorités en sécurité publique », conclut la candidate du Parti Québécois dans Côte-du-Sud.