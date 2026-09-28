La Pocatière : L’immeuble Les Cours Painchaud change de nom

L’immeuble commercial situé au 708, 4e Avenue Painchaud à La Pocatière porte désormais le nom d’Édifice Paul-Martin, en hommage à l’homme d’affaires pocatois Paul Martin qui l’a construit et géré. Le changement de nom survient alors que l’immeuble vient de faire l’objet de rénovations.

L’appellation Les Cours Painchaud avait été retenue au début des années 1990 pour désigner la vocation essentiellement commerciale de l’immeuble, qui regroupait alors une dizaine de boutiques et de commerces de différents secteurs sur l’avenue Painchaud. Le propriétaire, Bellema S.E.C., a choisi de profiter des travaux de rénovation pour donner à l’immeuble un nom correspondant davantage à son utilisation actuelle, puisqu’il accueille aujourd’hui des bureaux et des commerces de services.

Un hommage à Paul Martin

L’Édifice Paul-Martin constitue le dernier projet du constructeur Paul Martin inc., une entreprise fondée par l’homme d’affaires en 1969. Selon le communiqué, l’entreprise est devenue en moins de 20 ans le troisième plus important entrepreneur en construction au Québec, en plus de devenir le numéro un dans la vente et la distribution de matériaux de construction en gros dans l’Est-du-Québec, sur la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick. Elle exploitait également un commerce de détail de matériaux dans le Bas-Saint-Laurent.

L’entreprise a réalisé des projets à différents endroits au Québec, jusqu’à la Baie-James, ainsi qu’en Floride. À La Pocatière, Paul Martin est notamment associé au développement de quartiers résidentiels, à la création des Galeries La Pocatière — aujourd’hui le Centre La Pocatière —, ainsi qu’à la construction de la cathédrale de La Pocatière, de l’usine Bombardier — aujourd’hui Alstom —, et du premier aréna de la région.

Paul Martin avait choisi de maintenir le siège social de son entreprise à La Pocatière, alors que 75 % de ses activités se déroulaient à l’extérieur de la région. L’entreprise disposait notamment de bureaux satellites à Québec et au centre-ville de Montréal. Par l’entremise de Bellema, Paul Martin est également devenu propriétaire d’immeubles à logements dans le Bas-Saint-Laurent dès la fin des années 1960. La société possède aujourd’hui près de 200 logements, ainsi que l’immeuble commercial qui porte maintenant le nom d’Édifice Paul-Martin.

Un engagement dans le milieu

Paul Martin a aussi été impliqué dans différents organismes de la région. Il a notamment dirigé la première campagne de financement millionnaire de la Fondation Bouchard du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en 1986. Il a également été président du Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima pendant 25 ans, et du Club de golf La Pruchière, en plus de diriger d’autres organisations de la région et du Québec.

Le changement de nom accompagne une cure de rajeunissement de l’immeuble, réalisée au cours des derniers mois. Le revêtement extérieur, l’accès pour les personnes à mobilité réduite, et les aménagements à l’étage ont notamment été revus. L’immeuble abrite maintenant une quinzaine de bureaux et de commerces œuvrant dans les secteurs de la santé, des services-conseils et du loisir.