Campagne au profit des organismes communautaires soutenant les personnes atteintes de cancer

De janvier à avril a eu lieu une campagne de financement au profit des organismes communautaires soutenant les personnes atteintes de cancer en Chaudière-Appalaches.

Cette campagne a été organisée par la Table des organismes communautaires en cancérologie dont fait partie le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet. L’opérationnalisation de cette campagne fut menée par la Firme Multi-Support. Déployée parmi les petites et moyennes entreprises des 2 MRC, la campagne a permis d’amasser 4200$ net pour les services de Solidarité Cancer de votre Centre d’action bénévole (accompagnement aux rendez-vous médicaux et interventions individuelles).

La participation des entreprises de la région (60 billets de vendus). Voici la liste des gagnants :

Carrières Rive -sud de Lévis pour le premier prix de 8000$;

M. Marc Boulet, de Montmagny pour le prix de 5000$;

Mme Jennifer Pelchat, de St-Georges de Beauce pour 2000$.

De plus, la Table des organismes communautaires en cancérologie de Chaudières-Appalaches est récipiendaire du Prix d’excellence du ministère de la Santé et des services sociaux dans la catégorie Intégration des services pour le projet Services communautaires cancérologie-soins palliatifs-fin de vie. Ce projet qui a été réalisé en collaboration avec huit organismes communautaires de la région consiste à la mise en place d’un processus de référencement systématique de toutes les personnes atteintes de cancer vers l’organisme communautaire de sa région.

Source : Centre d’action bénévole MRC Montmagny et L’Islet