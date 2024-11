Aliments du Québec au menu : Deux restaurants locaux finalistes au Prix restaurateur

L’Auberge des Glacis de L’Islet-sur-Mer, et Côté Est de Kamouraska sont finalistes à l’édition 2024 du Prix restaurateur initié par Aliments du Québec au menu. Le programme vise à valoriser les restaurateurs qui se distinguent par leur engagement à s’approvisionner en aliments québécois.

Des 900 restaurants membres à travers la province, Aliments du Québec a sélectionné 15 établissements en nomination pour le Prix restaurateur. En s’appuyant sur une grille d’analyse mesurant notamment le taux d’approvisionnement local et la mise en valeur des producteurs locaux, trois restaurants se sont démarqués : l’Auberge des Glacis de L’Islet-sur-Mer, Côté Est de Kamouraska, et Recto Verso de Sainte-Adèle, dans les Laurentides.

Auberge des Glacis

Située dans un ancien moulin seigneurial au cœur de Chaudière-Appalaches, l’Auberge des Glacis célèbre les aliments d’ici à travers une cuisine authentique inspirée du terroir. Propriétaire depuis 2006, Nancy Lemieux, engagée dans la promotion des saveurs locales, propose un menu évolutif reflétant la richesse régionale, en partenariat avec plus de 70 producteurs locaux. Elle a même instauré une Tablée des producteurs, où elle les invite à sa table pour favoriser les échanges et les collaborations. Plutôt qu’un menu fixe, l’établissement privilégie un design culinaire en constante évolution, influencé par les arrivages et le rythme des saisons.

« On voit beaucoup le travail qui est fait sur la mise en valeur des produits du Québec, et l’Auberge des Glacis le fait d’une très belle manière dans l’assiette, mais aussi dans la valorisation des gens avec qui l’établissement travaille », mentionne Arnaud Marchand, chef copropriétaire des restaurants Chez Boulay, Les Botanistes et Le Bedeau, et ambassadeur du programme Aliments du Québec au menu.

Côté Est

Cofondé par le chef Kim Côté et Perle Morency en 2012, Côté Est célèbre les saveurs du Bas-Saint-Laurent, en harmonie avec la richesse naturelle du Kamouraska entre littoral, terres agricoles et forêt. En étroite collaboration avec des producteurs locaux, le restaurant propose des plats qui reflètent la diversité de la région, de la semence à l’assiette.

Jonathan Lapierre, directeur de la restauration commerciale et des services alimentaires à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, indique pour sa part que Côté Est a été choisi parce qu’il valorise l’ensemble de sa chaîne de valeur, du producteur à l’agriculteur, et jusqu’au semencier, ce qui est très rare. « Côté Est entretient un lien fort avec les producteurs et les pêcheurs, un lien qui rayonne et résonne à travers tout le Québec », ajoute Catherine Lefebvre, entre autres coanimatrice du balado On s’appelle et on déjeune.

Le lauréat sera dévoilé lors d’une soirée soulignant les dix ans d’Aliments du Québec au menu, le 18 novembre à Montréal.