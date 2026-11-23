Les médias ont annoncé le décès de la journaliste et animatrice Aline Desjardins le 13 novembre dernier, à l’âge de 92 ans. L’animatrice de Femme d’aujourd’hui, de Repères et de La Semaine verte est née à Saint-Pascal, où elle a grandi en présence de femmes fortes qui ont sans doute forgé sa fibre féministe.

La famille Desjardins a marqué la ville de Saint-Pascal. Les anciens se souviendront de la boutique de forge de son père, aujourd’hui démolie, qui était située le long de la ligne de chemin de fer. La rue Desjardins a d’ailleurs été désignée en mémoire de cette famille. L’animatrice a aussi laissé l’empreinte de sa main dans l’allée des célébrités aménagée dans le parc Ernest-Ouellet. Elle y figure en bonne compagnie, auprès de Jean-Michel Anctil, Jacques Boucher, Ève Landry, Viateur Michaud, Claire Pelletier et Denise Pelletier.

Pour Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal, Aline Desjardins était une figure familière. « Elle était une amie de ma tante Thérèse [NDLR Thérèse Morneau, propriétaire du Centre familial de la chaussure], de la famille Boucher, et de tout un groupe de gens qui se fréquentaient régulièrement. »

Celle qui a été une véritable inspiration pour les femmes du Québec l’était aussi pour celles de Saint-Pascal. La mère de Mme Morneau interrompait son travail au commerce familial pour écouter Femme d’aujourd’hui, et les enfants devaient se tenir tranquilles pour laisser toute la place à l’émission. « C’était vraiment son idole ! » Cette admiration s’est tout naturellement transmise à Solange Morneau. « Cette femme a éveillé mes sens au féminisme, à l’égalité, mais aussi à l’implication politique. Elle avait une vision très large de la société. »

Aline Desjardins a toujours été fidèle à sa ville natale. Elle a assisté aux fêtes du 150e de Saint-Pascal, à celles du 175e aussi, et seul son décès l’aura empêchée d’assister à celles du 200e l’an prochain. Lorsqu’elle a reçu le prix René-Lévesque, en 2024, elle a envoyé à la Ville un de ses albums de souvenirs photographiques, qui a été remis Société d’histoire de Saint-Pascal.

D’une journaliste à un autre

Un autre journaliste bien connu de la région, Maurice Gagnon, se souvient avoir interviewé Aline Desjardins pour une série d’articles parue dans La Terre de chez nous. « La série cherchait à faire connaître les liens de personnalités connues avec les régions du Québec. Mme Desjardins a bien sûr parlé de ses origines pascaloises, et a révélé combien elle était toujours attachée à ses racines. »

Ce fut l’occasion de rappeler ses débuts à la radio de Montmagny. « Elle a choisi Montmagny, parce que sa sœur travaillait déjà à CHGB à La Pocatière, et elle ne voulait pas être à la même station ! », rappelle M. Gagnon. Le journaliste se souvient d’une femme aux qualités professionnelles remarquables, qui était restée très attachée à ses origines. « Elle en parlait avec beaucoup de plaisir, et a toujours gardé des liens avec la région. »