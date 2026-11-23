L’Everest de la Côte-du-Sud disputait deux rencontres au cours de la fin de semaine. Le tout s’est amorcé le vendredi 20 novembre avec une visite chez le Titan de Princeville, où la formation sud-côtoise s’est inclinée 4-2.

L’Everest a toutefois ouvert les hostilités par l’entremise de William Mercure, qui effectuait un retour au jeu. Avec la complicité de Jérémy Picard, Mercure a touché la cible pour une troisième fois cette saison.

Les locaux ont par la suite inscrit quatre buts sans riposte. Cette séquence s’est amorcée à mi-chemin en première période et s’est poursuivie rapidement au début du deuxième engagement.

En fin de troisième période, lors d’un avantage numérique, Victor Poulin a complété un jeu entamé par Xavier Fournier pour raviver l’espoir sur le banc de l’Everest, mais ce fut trop peu, trop tard.

Une visite fructueuse à La Pocatière

Samedi soir, l’Everest disputait son premier match de la saison à La Pocatière, cette fois contre les Braves de Valleyfield. La troupe de Raphaël St-Laurent l’a emporté 5-2, notamment grâce au travail colossal de Victor Régis.

Le gardien natif de Shawinigan a bloqué 47 des 49 tirs dirigés vers lui au cours de la rencontre. Il est passé près de la perfection lors des 40 premières minutes, repoussant une trentaine de lancers des Braves.

En attaque, Xavier Fournier a connu toute une rencontre en récoltant trois points. Il s’est fait complice du premier but du match, celui de Victor Poulin, à mi-chemin de la première période.

Puis, à mi-chemin de la période médiane, Fournier a distribué la passe décisive sur le troisième but de la saison de Louis Métivier, qui a décoché tout un lancer dans la partie supérieure du filet de Benjamin Tremblay. Dans les derniers instants du deuxième vingt, Fournier a complété un bel échange amorcé par Édouard Dion pour atteindre le plateau des dix buts cette saison.

De son côté, Elliot Labonté a déjoué Tremblay à la suite d’un revirement défensif des Braves à la fin du premier tiers.

Victor Poulin a quant à lui réalisé un bijou offensif en prenant des airs de Michael Cammalleri, frappant la rondelle au vol sur une passe soulevée de Nathan Ruel.

La troupe de Raphaël St-Laurent disputera trois matchs en quatre jours cette semaine. L’Everest visitera d’abord les Condors jeudi, avant d’accueillir les Rangers à Montmagny, vendredi soir à 19 h 45. La fin de semaine se terminera à Terrebonne, alors que la Côte-du-Sud rendra visite aux Cobras dimanche.