Le 12 novembre dernier, les étudiants de deuxième année en Sciences humaines du Cégep de La Pocatière ont assisté à une conférence de notre collègue José D. Soucy, journaliste et commentateur au Placoteux et à La Fréquence bleue. Il s’agissait d’une activité organisée dans le cadre du cours Démocratie en action.

Ses propos ont porté sur son parcours dans les médias, mais aussi sur son implication en politique active régionale, un milieu dont il a pu goûter les bons et les moins bons aspects. Ses rôles de conseiller et d’organisateur politique lui ont fait vivre quelques aventures qu’il a partagées généreusement avec son auditoire. D’autres anecdotes lui ont été inspirées par son métier de journaliste, qui l’a amené à couvrir la politique. « J’ai vu les deux côtés du spectre ! », a-t-il noté avec humour.

José D. Soucy en était à sa deuxième prestation comme conférencier devant des étudiants. S’il appréhendait encore un peu l’expérience, son trac a rapidement été tempéré par la curiosité de son auditoire.

« J’ai souhaité partager certaines expériences — les bonnes autant que les mauvaises — que j’ai vécues au fil des ans dans les mondes connexes que sont la communication et la politique. L’idée était qu’ils sortent de la conférence en connaissant mieux la réalité du terrain — que j’ai voulu présenter sans filtre —, où le meilleur et le pire de l’être humain cohabitent ; une réalité où les valeurs et les intérêts s’affrontent perpétuellement… »

Un bain de réalité

Éric Ouellet donne le cours Démocratie en action. Pour cet enseignant qui cumule plus de trente ans d’expérience, le témoignage direct de José D. Soucy a montré aux étudiants un portrait plus intime d’un milieu peu connu. Les échanges qui ont suivi la présentation de M. Soucy de mieux comprendre le rôle des médias, et l’importance d’une information rigoureuse et indépendante dans une société démocratique.

« Recevoir José Dave Soucy en classe a été une expérience enrichissante pour les étudiants. José Dave a un propos franc, direct et passionné sur l’actualité politique. Ce genre d’activité vaut plusieurs heures de théorie ! », a conclu Éric Ouellet.