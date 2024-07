Amélie Charest, lauréate d’un premier prix en recherche nutritionnelle

Amélie Charest, originaire de Saint-Pascal, a remporté le premier prix d’excellence des professionnels de recherche pour son parcours en recherche nutritionnelle. La jeune fille était évidemment très fière.

Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en nutrition de l’Université Laval, Amélie Charest travaille depuis deux décennies comme professionnelle de recherche au Centre Nutrition, santé et société (NUTRISS), et à l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF). Elle a coordonné plus de 20 projets de recherche portant sur les effets des aliments et des modèles alimentaires sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires.

Depuis deux ans, elle dirige le Parcours VISION, un programme destiné à aider les étudiants diplômés en sciences de la santé à développer leurs compétences professionnelles. « Je suis vraiment fière d’avoir remporté ce prix. C’est une belle marque de reconnaissance pour le travail que j’ai accompli au cours des 20 dernières années », déclare Amélie.

Coautrice de 21 articles scientifiques et de neuf articles de vulgarisation, Amélie Charest a également remporté le Prix Andrée-Beaulieu en 2014 pour la meilleure communication scientifique. Elle a partagé son expertise lors de 96 conférences et 66 entrevues. En plus de coordonner la Chaire en nutrition, elle s’investit activement dans la formation des nouvelles générations et dans le transfert des connaissances aux nutritionnistes, aux professionnels de la santé et au grand public.

Amélie Charest a organisé plusieurs symposiums scientifiques et événements pour le public. Elle siège aussi à la Commission de la recherche de l’Université Laval, et participe aux comités scientifique et EDI de l’INAF.