Un calendrier de mairesses pour promouvoir la politique municipale féminine

Le secret devait être bien gardé, mais l’enthousiasme débordant de la mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume, a révélé un projet inédit : la création d’un calendrier mettant en vedette les mairesses des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. L’initiative vise à encourager davantage de femmes à s’engager en politique municipale.

« Depuis les dernières élections municipales en 2021, et plus particulièrement lors des Congrès de la Fédération québécoise des municipalités en 2022 et 2023, une amitié remarquable s’est développée entre nous, élues des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Entre les activités officielles, nous nous rencontrons régulièrement pour fraterniser, discuter et échanger sur différents défis et enjeux dans nos fonctions », explique Suzanne Rhéaume.

Le projet du calendrier a germé au fil de ces rencontres. « Pourquoi ne pas produire un calendrier de mairesses qui aurait comme mission principale de promouvoir et d’encourager davantage de femmes à s’impliquer en politique municipale, tout en faisant découvrir 12 très belles municipalités des deux MRC impliquées? », poursuit Mme Rhéaume. Le calendrier vise non seulement à inspirer les femmes à entrer en politique, mais aussi à célébrer la diversité et les richesses des municipalités représentées.

Depuis les dernières élections, sept femmes ont été élues dans la MRC du Kamouraska, et cinq dans la MRC de Rivière-du-Loup. « 7 + 5 = 12 », dit Solange Morneau tout sourire. Ensemble, elles ont formé un comité de pilotage pour concrétiser ce projet. Les membres incluent Anita O. Castonguay (Saint-Alexandre), Louise Chamberland (Saint-Pacôme), Nicole Généreux (Saint-Denis-de-la-Bouteillerie), Solange Morneau (Saint-Pascal), Josée Ouellet (Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup), et Nathalie Picard, récemment remplacée par Annie Levasseur (Sainte-Hélène-de-Kamouraska).

Les municipalités représentées seront Cacouna, Kamouraska, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Alexandre, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Saint-Épiphane, Saint-Hubert, Saint-Joseph, Saint-Pacôme, Sainte-Hélène et Saint-Pascal.

Le calendrier présentera des photos et des témoignages sur leurs motivations, leurs enjeux et leurs engagements. Les conseillères municipales auront également l’occasion de s’exprimer. Suzanne Rhéaume a même partagé un petit scoop : « J’occuperai la page du mois de novembre. » Solange Morneau sera le mois de mars. « C’est particulier, le mois que toutes ont choisi correspond à celui de leur anniversaire », fit-elle.

« Le calendrier est une manière ludique et visuelle de mettre en avant notre engagement et de montrer que la politique municipale n’est pas seulement une affaire d’hommes. Nous voulons montrer qu’il est possible d’apporter un point de vue différent et nécessaire à la gestion de nos municipalités », précise Solange Morneau.

Toutes espèrent que cette initiative inspirera de nombreuses femmes à envisager un rôle dans la politique municipale lors des élections de 2025. « La séance photo pour la ville de Saint-Pascal est prévue pour le 2 juillet. Nous avons choisi de faire cela de manière protocolaire, mais conviviale pour montrer l’esprit d’équipe qui règne au sein de notre conseil municipal », dit Mme Morneau, ajoutant que le montage financier, avec l’aide des deux paliers de gouvernements, est en voie d’être conclu.

« Les coûts de production s’élèvent à environ 5000 $ pour 1000 exemplaires. Le lancement aura lieu lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités, car c’est là que l’idée a germé », conclut Mme Morneau.

Les profits seront reversés aux centres-femmes de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, en soutien à leurs programmes de formation politique. « Nous serons là pour soutenir les femmes qui souhaitent se lancer en politique, et les profits aideront à financer des ateliers et du mentorat », conclut Solange Morneau.