Une école de hockey d’été à Saint-Pascal

Gabriel Belley-Pelletier, joueur de hockey de 23 ans, propose aux jeunes de Saint-Pascal et des environs une belle occasion de perfectionner leurs compétences en hockey. BP Perfectionnement organise un camp estival de quatre semaines, du 1er au 26 juillet, destiné aux hockeyeurs âgés de 8 à 15 ans.

Gabriel, originaire de Saint-Pascal où il a lui-même fait ses débuts en hockey mineur, a décidé d’offrir ce service aux jeunes locaux après avoir constaté l’absence de programmes similaires dans la région pendant l’été. « Dans toutes les villes autour, il y a des camps de développement pour les jeunes hockeyeurs en été, alors je me suis dit que ça serait bien d’offrir ce service aux jeunes ici, à Saint-Pascal », explique-t-il.

Contrairement à de nombreux camps d’été qui se déroulent sur glace, BP Perfectionnement utilise une surface synthétique pour les sessions d’entraînement. « Comme il n’y a pas de glace en été ici, j’offre une école de hockey qui permet aux jeunes de développer leurs techniques de lancers et maniement de rondelle sur une surface synthétique », précise Gabriel. Cette approche novatrice permet de maintenir un haut niveau de pratique malgré l’absence de glace, garantissant ainsi un apprentissage continu et efficace.

Chaque jour, les participants bénéficient d’une heure sur surface synthétique, axée sur les techniques de lancer et le maniement de la rondelle, suivie d’une heure d’entraînement hors glace. Les activités hors glace comprennent des échauffements et des circuits d’entraînement conçus pour améliorer l’agilité, la vitesse et l’explosion, des compétences essentielles pour tout jeune hockeyeur aspirant à progresser.

Le camp est ouvert à tous les jeunes âgés de 8 à 15 ans, sans prérequis particuliers. « Le but est de s’améliorer tout en s’amusant! », insiste Gabriel. Cette philosophie inclusive vise à encourager tous les jeunes, quel que soit leur niveau de compétence, à participer et à profiter pleinement de cette expérience enrichissante.

Inscriptions et détails pratiques

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er juillet, mais il est possible de rejoindre le camp même après le début, en s’inscrivant pour les semaines restantes. Pour s’inscrire, les parents peuvent contacter le bp.perfectionnement@outlook.com.

Le camp se déroulera au Centre sportif de Saint-Pascal, offrant un cadre idéal pour les activités prévues. Le coût est de 350 $ pour les quatre semaines, ou de 100 $ par semaine pour ceux qui préfèrent une participation plus flexible.